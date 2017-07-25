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Kozmetik devinde zor günler! Mağazalarını bir bir kapatıyor

2017 başında, iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapatan Tekin Acar Kozmetik'te zor günler yaşanıyor. İnternet sitesine de ulaşılamayan markanın açık kalan son mağazaları da kapanıyor

Kozmetik devinde zor günler! Mağazalarını bir bir kapatıyor

2017 başında, iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapatan Tekin Acar Kozmetik'te zor günler yaşanıyor. İnternet sitesine de ulaşılamayan markanın açık kalan son mağazaları da kapanıyor

25 Temmuz 2017 Salı 10:35
Kozmetik devinde zor günler! Mağazalarını bir bir kapatıyor
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TÜRKİYE'NİN önde gelen kozmetik zincirlerinden olan ve kuruluşu 1979 yılına dayanan  Tekin Acar, sıkıntılı günler yaşıyor. Hafta sonu mağazalara giden birçok müşteri  Tekin Acar bayilerinin kepenk indirdiğini gördü. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı  Tekin Acar ise sorunları aşmaya çalıştıklarını söyledi.

KİRAMI ÖDEMEKTE ZORLANIYORUM DEMİŞTİ

2017 başında, iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapattıkları açıklamasıyla dikkat çeken  Tekin Acar Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı  Tekin Acar, "İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemekte zorlanıyorum" demişti. Bu açıklamaların ardından  Tekin Acar'ın 19 mağazasının kira sözleşmesinin  Sephora'ya devredileceği açıklanmıştı.  Türkiye genelinde 80 mağazası olan  Tekin Acar, geçen hafta sonuna kadar faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Hafta sonu ise  Tekin Acar mağazalarından müşterilerine, "23 Temmuz'a kadar tüm ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldığı" mesajı gitti. Bu mesajın ardından mağazalara gidenlerin büyük bölümü, kapalı dükkanlarla karşılaştı. Aynı süreçte firmanın internet sitesi de erişilemez hale geldi. Sosyal medyada,  Tekin Acar markasıyla ilgili birçok iddia gündeme getirilirken, müşterilerin bir kısmı muhatap bulamamaktan, bir kısmı da hediye çeklerini kullanamamaktan yakındı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının ise  Tekin Acar'a yönelik destek kampanyaları düzenlediği dikkat çekti.

Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız  Tekin Acar Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı  Tekin Acar, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini aktardı.  Tekin Acar, içinde bulundukları süreç ile ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, sorunu aşmaya çalıştıklarını söyledi. Acar, daha fazla konuşacak durumda olmadığını belirterek görüşmeyi sonlandırdı.

4 ŞUBE KAPATTI

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında da firmada son dönemde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. 28 Haziran 2017 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde alınan kararlarla,  Tekin Acar'ın Tepe Nautilus, Historia,  Ataköy Plus, Valikonağı şubeleri kapatılırken; şirketin merkezi de aynı gün alınan iki farklı kararla iki farklı adrese taşındı. 21 Temmuz tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ise yönetim kurulu üyelerinden Filis Acar'ın istifası yer aldı. İTO kayıtlarına göre de şirketin, 22 milyon 775 bin liralık sermayesi bulunuyor.

DÖNÜŞÜM HAREKETİ BAŞLATTIM DEMİŞTİ

Tekin Acar, birkaç ay önce yaptığı açıklamada ise 2017 yılında markasının çatısı altında bir dönüşüm hareketi başlattıklarını anlatmıştı. Acar, "AVM kiraları Euro bazında, işlerde de büyük düşüş olunca bazı mağazalar kendini çeviremez hale geldi. Ayrıca kozmetik ürünlerine 9 değil, 12 taksit imkanı beklerken, taksit tamamen kaldırıldı. Tüketim azalıyor. Artık kimse 800 liralık, 1000 liralık krem almıyor. Bir süredir  Yeditepe Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları sonucunda organik sertifikalı ürünlerle yeni mağazalar açmaya başladık. Bu markamızın adını da 'T. A Organics' olarak belirledik. 'Parfum Shop by  Tekin Acar' mağazalarının da sayısını arttıracağız. Bu süreçte  Türkiye'de üretimini yaptığımız 'Studio Make-Up' markasını da genişleteceğiz" demişti. 

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kozmetik devinde zor günler mağazalarını kapatıyor
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