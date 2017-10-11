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'Köye dönüş güncellenmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kentlerdeki nüfus yoğunluğunu azaltmak ve tarımsal üretimi artırmak için köye dönüş proje kriterlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi

'Köye dönüş güncellenmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kentlerdeki nüfus yoğunluğunu azaltmak ve tarımsal üretimi artırmak için köye dönüş proje kriterlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi

11 Ekim 2017 Çarşamba 22:01
'Köye dönüş güncellenmeli'
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TESK Genel Başkanı Palandöken, “Ülkemizde kent ve büyükşehirlerdeki aşırı kalabalıklaşma ile plansız yerleşmenin önüne geçmek için köye dönüş projelerindeki kriterler güncellenmeli. Kentten köye tersine göçü destekleyecek çok önemli projeler var. Tarımsal üretime hız kazandırmak ve bölgeler arasındaki gelir dağılımını da dengelemek için çok önemli olan bu projelerde özellikle yaş sınırı kaldırılmalı” dedi.
'KÖY NÜFUSU 100 BİN AZALIYOR'
Köy nüfuslarının gittikçe azaldığına dikkati çeken Palandöken, “Özellikle 1980’li yıllarda ‘taşı toprağı altın’ söylemiyle İstanbul’a doğru başlayan yoğun göç dalgası daha sonra bütün büyük şehirlere yayıldı. Artık büyükşehirlerde küçük illerin nüfusundan daha fazla o yörenin halkı yaşıyor. Kentlerdeki aşırı kalabalıklaşma konut fiyatlarındaki artıştan trafiğe kadar çok sayıda soruna neden oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu göç dalgasında sınıra gelindi. Köy nüfusları her yıl ortalama 100 bin civarı azalıyor. Gerekli şartlar sağlanırsa yeniden köylere doğru yoğun bir göç dalgası yaşanabilir. Bunun için köye dönüş projelerinde kriterler güncellenmeli. 18 ile 41 yaş arası olan sınır kaldırılmalı. Aynı zamanda gübre ve mazottaki indirim oranının artması da dönüşler için cazip bir kıstas olacaktır” diye konuştu.
'KÖYE GÖÇ YAŞANIRSA ENFLASYON DÜŞER'
Köylere yoğun bir göçün başlaması halinde ekonomiden gelir seviyesindeki dengesizliğe birçok sorunun çözüleceğini vurgulayan Palandöken, “İnsanlarımıza köylerde uygun iş imkânı, sosyal yaşam ve eğitim gibi konularda da teşvik edici modeller oluşturulursa hem şehirlerdeki bu yoğunluktan kaynaklı sorunlar azalır hem de tarımsal üretim artar. Tarım ve hayvancılıkta ithalata ihtiyaç duymayacak seviyelere gelmeliyiz. Aynı zamanda bölgesel olarak gelir dağılımındaki eşitsizlik de dengelenir. Yalnızca gelir dağılımındaki eşitsizlik değil, gelişmişlik farkı da azalır, kırsal kesimin kalkınması hızlanır. Ayrıca büyük şehirlerdeki konut ve ulaşım gibi sektörlere olan aşırı talebin azalması nedeniyle şişen fiyatlar ve dolayısıyla da enflasyon yeniden düşmeye başlar. Kırsal kesimdeki esnafın ve çiftçinin de geliri artmış olur” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESK
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