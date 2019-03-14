KOSGEB'ten KOBİ’lere destek!

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere 5 başlık altında Ar-Ge'den girişimciliğe, laboratuvar hizmetlerinden uluslararasılaşmaya kadar pek çok alanda destek veriyor. KOSGEB tarafından işletmelere, 'Girişimcilik', 'Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme', 'İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma', 'KOBİ Finansman' ve 'Laboratuvar Hizmetleri' başlıklarında destekler sağlanıyor. İşte bu destekler:

GİRİŞİMCİYE 360 BİN TL



GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:

Yeni işletmelerin kurulmasını, sürdürülmesini sağlamak için geleneksel girişimcilere 60 bin, ileri girişimcilere 360 bin liraya kadar katkı sağlanıyor. Bu programla girişimcilerin iş kurma, yürütme konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, başarılı iş planlarının ve modellerinin ödüllendirilmesi, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğinin artırılması amaçlanıyor.



4 FARKLI PROGRAM

AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEĞİ:

Bu başlık altında 4 destek programı yürütülüyor. Araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine 750 bin lira, endüstriyel uygulama projelerine 818 bin lira, KOBİ Teknoyatırım- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek programlarına ise 5'er milyon liraya kadar destek veriliyor.



TEMATİK PROJELER DE KAPSAMDA

İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ:

Bu başlık altında İşletme Geliştirme; İş Birliği; Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı; Teknopazar-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama; Genel; KOBİ- GEL-KOBİ Gelişim; KOBİ Proje ve Tematik Proje destek programları yürütülüyor. Bu 8 başlık altında 60 bin ile 10 milyon lira arasında değişen miktarda destekler veriliyor.



FİNANSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE KATKI

KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ:

Kredi Faiz Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümü için 300 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı ile de gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ'lerin finansmana erişim imkanlarının artırılabilmesine yönelik Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmelerinin desteklenmesi için 500 bin liraya kadar katkı sunuluyor.



REKABET GÜCÜ ARTIRILIYOR

LABORATUVAR HİZMETLERİ DESTEĞİ:

Bu destek ile işletmelerin ürün kalitesinin artırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması, birçok ürünün yurt içinde üretilmesi için teknik anlamda destek verilmesi ve bilgilendirme amaçlanıyor. Bu kapsamda 5 ilde bulunan 8 laboratuvarda hizmet sağlanıyor.