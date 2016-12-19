KOSGEB kredisine hücum

Erkan UYSAL

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 50 bin TL faizsiz kredi başvurusunun ilk gününde Alanya Esnaf Sicil İrtibat Bürosu'nun önünde uzun kuyruklar oluştu. Ödeme sıkıntısı içindeki KOBİ'lere sermaye desteği sağlamak için yeni bir destek programı açan KOSGEB, 50 bin TL'lik kredi faiz desteği uygulamasının başvurularının başladığı ilk günde, Alanya Esnaf Sicil İrtibat Bürosu'nun önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. KOSGEB'in 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' programına yönelik başvuru kayıtları, 21 Aralık tarihine kadar devam edecek.

'KOSGEB ESNAFI KURTARMAZ'

Öte yandan, uzun KOSGEB kuyruğuna şahit olan Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, esnafla dalga geçildiğini söyledi. Taş, "Odalar dolu, Alanya Esnaf Sicil İrtibat Bürosu dolu durumda. 50-100 kişinin destek alacağı söyleniyor. Esnafla dalga geçiliyor. Oda başkanı olarak hükümetten istediğimiz tek bir şey var. Gerçekten esnafın kurtulması isteniyorsa esnafın kooperatiflerden almış olduğu kredilerin bir yıl ertelenmesi gerekiyor. Bu borçlar bir yıl ertelenirse esnaf o zaman ayağa kalkar. KOSGEB esnafı kurtarmaz. Kooperatiflerdeki kredilerin bir yıl ötelenmesini istiyoruz. Esnafın kurtuluşu bunda. Bu hiçbir şekilde hükümete bir yük getirmiyor" dedi.

'BUGÜN GECEYE KADAR ÇALIŞABİLİRLER'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir "Üyelerimizden KOSGEB'e 200'ün üzerinde başvuru var. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Devletin sağladığı bu imkanlardan yararlanmak isteyen çok ama hangilerine destek verilip verilmeyeceği daha belirsiz. Müracaat çok. Çünkü esnaf sıkıntıda. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi konuyla ilgili aradım. Alanya Esnaf Sicil İrtibat Bürosu saat 16.00'da mesai sona ermesine rağmen bugün (dün) 00.00'a kadar hizmet verecek. Yarın (bugün) da aynı şekilde çalışabilirler" diye konuştu.

'SÜRE UZATIMI TALEP EDEBİLİRİZ'

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci de "Bugün (dün) odamıza kayıtlı 50'yi aşkın üyemiz başvuru yaptı. Yarın (bugün) da aynı şekilde tempo devam edecek. Yine kuyruk oluşacak gibi görünüyor. Biz genelge geldiği andan itibaren konuyu esnafa duyurmuştuk. Duyurur duyurmaz esnaf talep etmeye başladı. Bu yıl turizm sezonu kötü geçince bu kredi desteği esnaf için çaresizliğin çaresi oldu. Kötü geçen sezonda esnaf kurtulma adına kredi desteğine yoğun ilgi gösterdi. Bugün (dün) resmi başvurular başlayınca sicil memurlukları önünde yığılma oldu. Türkiye genelinde de böyle olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle önümüzdeki 2 gün içerisinde bir uzatılma olmazsa biz uzatılma talebinde bulunabiliriz. Devletten istediğimiz başvuru süresinin uzatılması ve bize ayıracakları maddi kaynakların daha fazla arttırılarak daha çok esnafa kredinin ulaştırılmasının sağlanması" ifadelerini kullandı.

'ALANYA'DA YARARLANACAK SAYISI AZ'

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp de "KOSGEB'e çok yoğun bir ilgi var. Türkiye genelinde 15 bin kişi KOSGEB kredisinden faydalandırılacak. Başvurular çok fazla. Bunun yanında esnafın kooperatiflere olan kredileri bir yıl ertelenmeli. Hiç olmazsa kötü turizm sezonundan etkilenen esnaf açısından bir yıl ertelemeye gidilmeli. Alanya'da KOSGEB'den yararlanacakların sayısının 70-80 kişi olacağı söyleniyor. Bu bile çok az. Sicil bürosu hala açık. Son başvuru yapan kişinin işlemi halledilene kadar sicil bürosu açık kalacak" açıklamasında bulundu.

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