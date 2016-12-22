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KOSGEB'e başvuru 200 bini geçti

Vatandaşın KOSGEB desteğine yoğun başvurusu üzerine TESK Genel Başkanı Palandöken, destekten yararlanamayanlara yeni bir süre tanınması gerektiğini söyledi

KOSGEB'e başvuru 200 bini geçti

Vatandaşın KOSGEB desteğine yoğun başvurusu üzerine TESK Genel Başkanı Palandöken, destekten yararlanamayanlara yeni bir süre tanınması gerektiğini söyledi

22 Aralık 2016 Perşembe 21:40
KOSGEB'e başvuru 200 bini geçti
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, KOBİ’lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin TL'ye kadar verilecek faizsiz kredi için 200 bini aşkın müracaat olduğunu açıkladı. TESK Genel Başkanı Palandöken, "KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmak ve verilecek krediden faydalanmak için bu soğukta kuyruklarda bekleyen 200 bini aşkın insanın emeğinin boşa gitmemeli. 50 bin liralık krediden faydalanmak için müracaat eden tüm esnafımıza şans verilmesi ekonomiyi ve piyasaları canlandıracaktır. Şimdi müracaat edip kredi alamayan bu insanlara 2017 yılının hemen başında yeni bir hak verilerek krediden yararlanmalarının önü açılmalı" dedi.
'ESNAFIMIZ MÜJDE BEKLİYOR'
Başvuruda bulunan 200 bini aşkın esnaf ve sanatkârın hükümetten müjde beklediğini kaydeden Palandöken, "50 bin TL'lik sıfır faizli kredi için 200 bini aşkın kişi müracaatta bulundu. Bu karda, kışta soğukta uzun kuyruklar oluşturan bu insanların emekleri boşa gitmemeli. En önemlisi bu verilecek olan krediler hibe değil. Kredi olarak verilecek ve tekrar devlete geri dönecek. Bir başka önemli konu ise bu kredi 80 milyona yakın vatandaşımızı uzaktan yakından ilgilendiriyor. Daralan piyasaların canlanması ve esnafa can suyu olması için çok önemli. Çünkü yaşanan iç ve dış destekli olumsuzluk ekonomik gelişmeler sebebiyle esnafımızın krediye olan ihtiyacı beklenin üzerinde. Esnafımızın sıkıntılarının giderilebilmesi ve bu avantajlı krediden faydalanabilmesi adına müracaat eden 200 bini aşkın kişiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek yeni bir hak verilmeli. Bunun için tüm esnafımız hükümetten müjde bekliyor" diye konuştu.
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