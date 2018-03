'Korsan tüccar' alarmı

GAZİPAŞA Hali'nin yaşadığı en büyük sorunun korsan tüccarlardan kaynaklandığına değinen Başkan Yüksel, çiftçilerin korsan tüccarlara ürün vermemesini, Gazipaşa Belediyesi'nden ise, yasadışı depoların denetlenerek kapatılmasını talep etti.

‘HASADI YANLIŞ YAPIYORUZ’

Özellikle Gazipaşa Toptancı Hali'ne gelen ürünlerin kaliteli olduğunu belirten Başkan Yüksel, "Gazipaşa'da ikinci dönem hasat sezonu Mart ayında başlar Temmuz ayına kadar devam eder. Çiftçilerimiz sebzeleri en iyi şekilde yetiştiriyor. Ancak hasadı zamanında yapmadığı için ürünün kalitesinde düşüklük yaşanıyor. Çiftçilerimizin bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Örneğin, çiftçi fasulyeyi topluyor. Fakat çuvala doldurduğu için kırılıyor, eziliyor. Kasalara toplanan fasulyeler ise daha güzel ve yıpranmamış oluyor. Bir de üreticilerimizin yapmış olduğu en büyük hatalardan birisi topladığı malı bekletiyor. Piyasanın yükseleceğini ümit eden çiftçi ürünü topladıktan sonra bir kaç gün evinin önünde beklemeye alıyor. Bu ürün halden çıktıktan 10 gün sonra tüketiciye ulaşacak. Bu aşamaları üreticinin düşünmesi gerekir. Bir de çiftçilerimizden hale getirecekleri ürünlerin üzerini branda ile örtmelerini istiyoruz. Topladığımız ürünleri dış etkenlerden, tozdan yağmurdan ne kadar korursak, o kadar sağlıklı olacaktır" diyerek, üreticileri doğru hasat yapmaları konusunda uyardı.

‘DİKENLİ AYAR BOZDU’

Dikenli salatalığın Gazipaşa'nın ayarını bozduğuna değinen Başkan Yüksel, "Dikenli salatalık Gazipaşa Hali'nin ayarını bozdu. Dikenli salatalık ticareti yapan kazanıyor. Diğer esnaflarımız ise kazanamıyor. Dikenli salatalığın üretiminin artmasıyla birlikte halde tüccar kalmadı. Dikenli salatalık çok geliyor. Bunun sonucunda ise çeşidin azalmasıyla birlikte, tüccar yetersizliği oluştu. Türkiye'nin her yerine şu anda esnaflar, almış oldukları ürünleri kendi güçleriyle göndermeye çalışıyor. Güz sezonunda buraya bir tüccar geldiğinde haftanın 3 günü gelen ürünlerin tamamı yetersiz oluyor. Tüccar sağına da baksa soluna da baksa dikenli salatalık görüyor. Herkes dikenli salatalık ürettiği için çeşit üretimi azaldı. Tüccar geldiğinde biraz domates, biraz patlıcan toparlamaya çalışıyor ancak yeteri kadar ürün bulamıyor. Dikenli salatalık ticareti yapan 5 kişi para kazanıyorsa, 80 esnaf para kazanamıyor" dedi.

‘ZİRAİ GİRDİLER AĞIRLAŞTI’

İlaç fiyatlarının arttığını ancak ürün fiyatlarının hiç değişmediğini ifade eden Başkan Yüksel, "5 yıl önce aldığımız ilaç 25-30 liraydı, şimdi 120-150 liraya kadar çıktı. Zirai ilaç ve gübreler dolar bazında alınıp satılıyor. Dolar arttıkça ilaçların fiyatları da artıyor. Çiftçi kazanamayınca biz de kazanamıyoruz. Örneğin önceden domatesi 2 liraya satıyorduk, gübreyi 10 liraya alıyorduk. Şimdi domatesi yine 2 liraya satıyoruz ama gübreyi 120 liraya alır olduk. Bu çiftçiye büyük bir külfet demektir. Önceden 25 liraya yevmiyeci buluyorduk. Şimdi yevmiyeye gelecek kişi 130 lira istiyor. Yani kısacası giderlerde hep artış olurken, halde kurulan piyasada hiç artış olmadı. Bunlar sadece yüzeysel olarak bahsettiğimiz konulardır. Bunun yanında, kağıdı, kasası, yolu, yakıtı derken hep masraf var" diye konuştu.

‘ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRİLMELİ’

Hal sezonunun başladığını ve her gün hale mal geldiğini ifade eden Başkan Yüksel, "Özellikle Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri halin en yoğun olduğu günlerdir. Ancak bunun dışında da hale günlük ürün giriş çıkışı oluyor. Gün içerisinde yaklaşık 300 ila 400 ton arasında ürün girişi oluyor. Üreticilerimiz bahsettiğimiz zirai ilaç külfetinden kaçmak amacıyla en az masrafı olan fasulyeye yöneldi. Fasulyeyi çok ektikleri için ürün çeşitliliği de azalıyor. Çiftçinin 5 serası varsa bunun hepsine aynı ürünü ekiyor. Ürün çeşitliliğini ne kadar fazla tutarsak o kadar çok kazanırız. Bizim en büyük eksiğimiz tüccarın Gazipaşa Hali'ne gelmemesidir. Dikenli salatalıktan uzaklaşır, ürün çeşitliliğine yönelirsek, tüccarlar da hale gelir. Böylece hem biz hem de üreticilerimiz kazanır. Dikenli salatalık yada fasulye yerine, domates, patlıcan, biber gibi çeşitli ürünler yetiştirilmelidir. Özellikle güzün buraya gelen tüccarları tutarak Gazipaşa Hali'ne bağlamamız gerekmektedir. Tüccar güzün gelip ürün bulamadığında Alanya Hali'nde ihtiyacını karşılayıp gidiyor. Buraya bir daha uğramıyor. Her bir serasında farklı bir ürün yetiştiren çiftçi diğerlerine göre daha fazla kazanacaktır. Şu anda halimize günlük en çok silor salatalık, fasulye, patlıcan, domates geliyor. Bunun yanısıra son 4-5 yıldır yeni sebze serası yapılmadı. Son zamanlarda yapılan seraların yüzde 90'ının muz serası olduğunu görüyoruz. Üreticilerimiz tarafından muza yönelme başladı. Sebze üretimi yapılan alanlarımız daralmaya başladı" şeklinde konuştu.

‘YASADIŞI DEPOLAR KAPATILMALI’

Üretimin tek bir noktada birleştirilmesinin önemine değinen Başkan Yüksel, "Gazipaşa Hali'nin en büyük sorunlarından biri korsan alışverişleri ve yasadışı depoların faaliyette olmasıdır. Kırsal mahallelerde vatandaşlar korsan tüccarlara mallarını satıyor. O tüccarlar ise Gazipaşa Hali dışında açtıkları yasadışı depolarda piyasa dışı satış gerçekleştiriyor. Söz konusu bu depoların denetlenerek, kapatılması gerekmektedir. Halde piyasa hareketlendiği zaman kırsal mahallelerde korsan alışverişler yapılıyor. Yasa dışı depolar kuruluyor. Sonrasında ise halde piyasa kötüye gittiği zaman, üretici ürün getiriyor. Korsan olarak alınan hiç bir ürünün belgesi, faturası yoktur. Sonrasında çiftçi sattığı ürünün ücretini tahsil edemiyor. Duyduğumuz kadarıyla 20-50 bin lira zarara giren üreticilerimiz var. Üreticilerimiz bir sonraki sezon için sıkıntıya giriyor. Bu sorunlar ortadan kaldırılarak, Gazipaşa üretimi tek bir yerde toplanmalıdır. Böylece alınan ve satılan bütün ürünler belgeli, faturalı olur. Hiçbir üreticimiz mağdur olmaz. Bu sorunların yani korsan tüccarların ve yasadışı depoların önüne geçilmelidir. Bu depolar Gazipaşa Belediyesi tarafından denetlenmeli ve kapatılmalıdır. Yasadışı depoların kapatılması konusunda Gazipaşa Belediye Başkanımız Adil Çelik'ten yardım bekliyoruz. Çünkü Gazipaşa ekonomisi halde şekillenmektedir. Korsan tüccarlık engellenirse, belediyemiz de kazanır, devlet de kazanır. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz" dedi.