Konutların yarısı sigortasız

17 AĞUSTOS depremiyle hafızalarımızda yer eden 1999 yılında, Türkiye’de irili ufaklı toplam 8 bin 699 deprem oldu. Resmi rakamlara göre 17 bin 480 insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin yaşandığı 1999 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne göre Türkiye’de irili ufaklı toplam 8 bin 699 deprem olurken, 2017'de 34 bin 9 depremle son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre ise 2018'in ilk 3 ayında Türkiye’de 6 bine yakın deprem meydana geldi.

DASK KOLAYLIKLA ALINABİLİYOR

Artan deprem sayılarına ve beklenen büyük İstanbul depremine rağmen, zorunlu deprem sigortası kapsamına giren toplam 17 milyon 661 bin 690 konuttun, 9 milyon 260 bin 510’u yani yüzde 52,4’ü hala DASK poliçesine sahip değil. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, depremin getireceği maddi ve manevi zararların çok büyük olduğunu belirterek, elde edilen verilere göre DASK poliçelerinin yıllık ortalama 100 TL olduğuna ve internet üzerinden kolaylıkla satın alınabileceğine dikkat çekti. Deprem uzmanlarının en az 7.2 büyüklüğünde deprem olmasını bekledikleri İstanbul’da ise 1 milyon 576 bin 452 konut hala DASK sahibi değil. Türkiye genelinde yer alan 8,4 milyon sigortalı konutun yüzde 83,59’unu 1 ila 7 katlı binalar oluştururken, yüzde 15,12’sini 8 ila 19 katlı ve yüzde 1,29’unu ise 20 ve üzeri katlı binalar oluşturuyor. DASK sahibi binaların yüzde 46,7’si 2007 yılından sonra inşa edilen yapılardan meydana gelirken, 1975 yılı ve öncesinde yapılan konutların sigortalılık oranı yalnızca yüzde 4,84 oldu.