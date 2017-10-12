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‘Konut yatırımında yeni parametre öğrenciler’

Konut yatırımcılarının ev alırken üniversite kampüslerinin kümelendiği bölgeleri tercih ettiğini belirtildi

‘Konut yatırımında yeni parametre öğrenciler’

Konut yatırımcılarının ev alırken üniversite kampüslerinin kümelendiği bölgeleri tercih ettiğini belirtildi

12 Ekim 2017 Perşembe 21:36
‘Konut yatırımında yeni parametre öğrenciler’
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KSK Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kalaycıgil, konut yatırımcılarının ev alırken üniversite kampüslerinin kümelendiği bölgeleri tercih ettiğini belirtti. Kalaycıgil, “Zira bu bölgelerde evler eşyalı ve eşyasız olarak kolayca kiraya verilebiliyor. Kiralama konusunda avantajları bir yana bu bölgelerde yükselen konut projeleri hem çok daha ekonomik fiyata satın alınabiliyor hem de kısa sürede yüksek kar edilerek elden çıkarılabiliyor” diye konuştu. Bu bölgelerde yaşayan öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını büyük oranda çevredeki konutları kiralayarak sağladıklarını dile getiren Kalaycıgil, ”Bu kuvvetli potansiyeli görmezden gelmeyen konut sektörü çevrede irili ufaklı projelerle öğrenci ihtiyaçlarına hitap eden özel projelendirilmiş öğrenci rezidansları inşa etmeye başladı bile” diye konuştu. İstanbul ilçelerinden yaklaşık 100 bin öğrenci nüfusunu aşkın potansiyele sahip olan Maltepe ilçesinin özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Kalaycıgil, “Marmara Üniversitesi Başıbüyük Yerleşkesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kampüslerinin yer aldığı Maltepe’de yüz binlerce öğrenci yaşıyor. Ülkemizin en büyük ve köklü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi’nin tüm birimleri ile taşındığı bölgede öğrenci sayısı bakımından ülkenin bir numarası konumundaki Yeditepe Üniversitesinin de aralarında bulunduğu üç vakıf üniversitesinin toplam öğrenci potansiyeli 100 bini aşıyor. Bu durumda bu bölgeden yapılacak konut alışverişi evinizi kiraya verirken sıkıntı yaşamayacağınız anlamına geliyor. Maltepe ve civarında konumlanan kampüslerde okuyan ve bu civarda yaşayan öğrenci sayısı baz alındığında bile konut açığı söz konusu. Bu öğrenciler kiralayabilecekleri ev aramaktalar” dedi.
YATIRIM ODAKLI KONUT PROJELERİ NASIL SEÇİLMELİ?
“Doğru yapılmış gayrimenkul yatırımı her zaman farklı yatırım enstrümanlarından daha iyi kazandırır” diyen Mustafa Kalaycıgil, “Kuşkusuz bu alışveriş güvenilir ve teknik bilgisine itimat ettiğiniz bir kurumdan olmalıdır. Yatırım odaklı konut projeleri seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de projenin yer aldığı lokasyon. Eğer kendiniz oturacaksanız, işinize, çocuğunuz varsa okuluna, ulaşım araçlarına olan uzaklığı yaşamınıza dokunacak farklılıkları yaratabilir. Konut satın alırken bu gibi önceliklerinizi bir liste haline getirerek araştırmanıza yön verin. Başlangıç olarak hangi bölgelerden ev almanın sizin için daha faydalı olacağına bu liste yardımıyla daha kolay karar verebilirsiniz. Satın alınacak konut oturum yerine yatırım için alınacaksa kira getirisi yüksek olmalıdır. Böylece konutun yatırım geri dönüşü daha erken olacaktır.”
 

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Anahtar Kelimeler:
Konut Yatırımcıları
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