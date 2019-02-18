Konut satışları düştü

TÜRKİYE genelinde konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,8 oranında azalarak 72 937 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 455 konut satışı ve %18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 785 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 3 795 konut satışı ve %5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 9 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 OCAK AYINDA 6 537 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %77,2 oranında azalış göstererek 6 537 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 215 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %42,9 ile Ardahan oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 66 400 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 oranında azalarak 66_400 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 240 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %91 oldu. Ankara 6 164 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 383 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 31 048 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %30 azalarak 31 048 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %42,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 019 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 604 konut satışı ile Ankara ve 1 589 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 41 889 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,4 azalış göstererek 41_889 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 7 436 konut satışı ve %17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %55,3 oldu. Ankara 4 181 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 405 konut satışı ile Antalya izledi.

YABANCILARA 2019 YILI OCAK AYINDA 3 168 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %81,9 artarak 3 168 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2019'da ilk sırayı 1 361 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbulilini sırasıyla 601 konut satışı ile Antalya, 182 konut satışı ile Ankara, 177 konut satışı ile Bursa ve 162 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 605 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 305 konut ile İran, 195 konut ile Rusya Federasyonu, 191 konut ile Afganistan ve 151 konut ile Ürdün izledi.