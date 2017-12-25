Konut satışları azaldı

ANTALYA İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, konut arzında yaşanan yükselişe rağmen talebin düşük olduğunu belirtti. Bunun temelde kredi faizlerinin yükselmesinden kaynaklı olduğunu dile getiren Karataş, 2017 yılının son çeyreğinde konut satışında düşüş kaydedildiğini belirtti. Sektöre olan yabancı ilgisine dikkati çeken Deniz Karataş, yabancı ilgisinin inşaat sektörünün büyümesinde etkin bir rol oynadığına vurgu yaptı.

'ÜLKE EKONOMİSİNİN LOKOMOTİF SEKTÖRÜ'

2018 yılında sektörün yeni piyasa koşullarına uygun çözümler üreteceğine inandığını ifade eden Başkan Karataş, "Ülke ekonomisinin lokomotif sektörüyüz. 2018 yılında düşük değerli Türk Lirası'nın Türkiye'deki gayrimenkulleri yabancı yatırımcılar için daha da cazip hale getireceğini düşünüyoruz" dedi. Deniz Karataş, 2018 yılında da Türkiye'nin büyüme potansiyeline katkı sağlayan inşaat ve gayrimenkul sektörünün ekonominin kalbi olmaya devam edeceğini kaydetti. İnşaat sektörünün ülke ekonomi çarkının önemli dişlilerinden birisi olduğuna değinen Başkan Karataş, sektörün kendine bağlı birçok alt sektörü beslemesi ve yaratılan istihdamdaki payının göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

'2017 HER ŞEYE RAĞMEN İYİYDİ'

Bazı vergi kalemlerindeki indirim ve faiz indiriminin sona ermesinin konut satışında düşüş yaşattığına değinen Karataş, "Sektörümüz için 2017 yılının tüm inişli çıkışlı gelişmelere rağmen olumlu ve verimli geçti" dedi. İnşaat sektöründeki büyümenin hızla devam etmesinin sektörün gelecekte artan potansiyelinin en önemli göstergesi olduğuna dikkat çeken Karataş, "Karşılaşılabilecek riskler hesap edilmeli. Yükselen enflasyon ve döviz kuruna bağlı inşaat maliyetlerinin artması, kredi faiz oranlarının yüksekliği, konut stokundaki artış gelecek dönemde sektörümüzü zorlayacak en önemli konular arasında yer alacak. Tüm bunlara karşılık sektörümüz desteklenmeli, göz ardı edilmemeli" diye konuştu. Başkan Karataş, 2017 yılında vadeli ve uzun süreli konut satışları, Katma Değer Vergisi (KDV) ve faiz oranlarında yapılan indirimlerin sektöre hareketlilik getirdiğine değindi.

'2018 YILINDAN UMUTLUYUZ'

2018 yılının sektör açısından 2017 yılına göre daha iyi geçmesini beklediklerini ifade eden Deniz Karataş, şöyle konuştu: "Yatırımların ve inşaatların hız kesmeden devam etmesi için ekonomik ve siyasi istikrara ihtiyaç var. 2018 yılından umutluyuz. Yatırımların ve istihdamın artması için sektörümüzün desteklenmesi kaçınılmazdır. KDV'de ve faiz oranlarında sağlanan indirimlerin devam ettiğini görmek bu yükselişin anahtarı olacaktır. Kendine bağlı 300 alt sektörü besleyen inşaat sektörü, Türkiye ekonomisinde büyük bir paya sahip. Sektör her geçen yıl artan bir grafikle büyüyor. 2018'de kentsel dönüşüm çalışmalarının çok geç olmadan hızlandırmak ve hayata geçirmek gerekiyor."

'YABANCILARA SATIŞ SÜRECİ KISALACAK'

Yabancılara mülk satışını da değerlendiren Karataş, "Taşınmaz mülkiyetine ilişkin taleplerinde, taşınmazın Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgesi'nde kalıp kalmadığı sorgulanmaktaydı. Güvenlik bölgesinin tespiti işlemlerinin yabancılara satışları kolaylaştı. Bundan böyle, askeri güvenlik bölgesi kuşağında kalan taşınmazların belirlenmesiyle birlikte Antalya'da tapu işlemleri sırasında komutanlıklarla yazışma yapılmadan işlem yapılabilecek. Bu uygulamayla satış süresi kısalacak ve işlemler daha hızlı yapılacak" dedi.