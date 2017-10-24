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Konut satışı arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2017 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında artarak 140 bin 298 oldu

Konut satışı arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2017 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında artarak 140 bin 298 oldu

24 Ekim 2017 Salı 23:13
Konut satışı arttı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında  artarak 140 bin 298 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 471 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 945 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 28 konut ile Şırnak, 29 konut ile Ardahan ve 35 konut ile Hakkari oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 oranında azalış göstererek 40 bin 534 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 910 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 41,4 ile Ardahan oldu. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 oranında artarak 99 bin 764 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 561 konut satışı ve yüzde 16,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 70,6 oldu. Ankara 9 bin 91 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 5 bin 33 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 17 konut ile Ardahan oldu.
70 BİN 19 KONUT İLK DEFA SATILDI
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 artarak 70 bin 19 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 49,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 12 bin 690 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5 bin 858 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 314 konut satışı ile İzmir izledi. İkinci el konut satışlarında 70 bin 279 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 artış göstererek 70 bin 279 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 781 konut satışı ve yüzde 15,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 45,9 oldu. Ankara 8 bin 87 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 261 konut satışı ile İzmir izledi. 
YABANCILARA 2 BİN 236 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,2 artarak 2 bin 236 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2017’de ilk sırayı 797 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 520 konut satışı ile Antalya, 119 konut satışı ile Aydın, Bursa ve Trabzon izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 383 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 344 konut ile Suudi Arabistan, 160 konut ile Kuveyt, 129 konut ile Rusya Federasyonu ve 103 konut ile İngiltere izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye GeneliKonut Satışı
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