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Konut kredisine talep patladı!

3 kamu bankasına konut kredisi başvurusu yapanların sayısı 34 bine ulaştı. 5,9 milyar liralık kredi talebinde bulunuldu.

EKONOMİ 09.08.2019, 15:18 09.08.2019, 16:25 Melike Temir
Konut kredisine talep patladı!
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KAMU bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından geçen hafta konut kredisi faizlerini düşürmüştü. Tutarı 500 bin TL'ye kadar konut kredisinin faizini azami 15 yıl için yüzde 0,99 olarak belirleyen Ziraat Bankası, diğer vadeli ve tutarlarda da faizleri aşağı çekti. Sonrasında Vakıfbank ve Halkbank da 180 aya kadar vadeli konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti. 3 bankanın Cuma günü 12.30 itibariyle 34 bin kişi üzerinden 5,9 milyar TL'lik başvuru alındığı belirtildi.

İKİ GÜNDE REKOR KIRMIŞTI

Üç kamu bankası tarafından Salı günkü ortak basın açıklamasında konut kredisine rekor düzeyde talep geldiği ve faiz indiriminin geçerli olduğu ilk iki günde 13 binden fazla müşterinin 2,1 milyar TL ile iki günde kaydedilen en yüksek konut kredisi başvurusunu yaptığı belirtilmişti.

#talep #3 kamu bankası #konut kredisi
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