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Konut kredisinde son durum! Bir banka daha faizleri indirdi

Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi konut kredisi kullanarak bu hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Uzun süre yüksek seviyelerde seyreden faiz oranları düşmeye devam ediyor. Devlet bankalarının konut kredisi faizlerini 0.99'a düşürmesinin ardından özel bankalar da harekete geçti. Dün Yapı Kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Bugün de Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,99'a indirdi.

EKONOMİ 04.12.2019, 13:59
Konut kredisinde son durum! Bir banka daha faizleri indirdi
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KONUT sahibi olmak isteyen pek çok kişi nakit olarak ev fiyatının tamamını ödeyemediği için bankalardan kredi kullanmak istiyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başladı. Ağustos ayında Ziraat Bankası’nın faiz oranını 0.99’a düşürmesiyle faiz oranları son zamanların en düşük seviyesine gelmiş oldu. Ziraat Bankası’nın ardından Ziraat Katılım, Halkbank, Vakıfbank, İş Başkası da konut kredisi faiz oranını 0.99’a düşürdü. Özel bankalar da konut kredisi faizlerinde indirime gitti. Yapı Kredi konut kredisi faizini 0.99'da düşürdüğünü açıkladı. Akbank'tan yapılan açıklamada avantajlı faiz oranları duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, müşterilerine en uygun koşullarla ve kaliteli hizmet anlayışıyla karşıladığını belirtti. Oğuz, "Müşterilerimize kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek hayallerindeki eve sahip olma imkanı sunabilmekten mutluluk duyuyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde yüzde 0,99'a çektik." ifadelerini kullandı. Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin devam etmesi için, Akbank’ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Oğuz, "Ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmanın sevincini yaşıyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, avantajlı ürün ve hizmetleri sektörle buluşturmaya, müşterilerimize en doğru hizmeti vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

#konut kredisi #banka #ev sahibi #Ziraat Bankası
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