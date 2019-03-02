Konut kredi faizleri düşüşe geçti! Her ay bin lira cepte kalacak...

FAİZ oranları, kamu bankalarının destekleriyle ev sahibi olmak isteyenlere ‘ev aldıracak’ fırsatların kapısını açtı. 2018’e göre neredeyse yarı yarıya düşen faiz oranlarının yıl boyunca bu trendini koruması bekleniyor.

İyileşme yansıyor

Dün konut kredisi faiz oranlarında yeni bir indirime giden Ziraat Bankası, son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 4 Mart’tan itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.28’e düşürdü. Banka ayrıca, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1.53’e indirdi.

Mevcut durumda en karlı faiz seçeneğini kamu bankaları sunuyor. Ziraat Bankası’nın yeni bir indirimle 1.28’e düşürdüğü konut kredisi faiz oranları, geçen hafta VakıfBank tarafından da 1.5 milyon liraya kadar konut kredilerinde aylık yüzde 1.63’ten yüzde 1.49’a indirilmişti. Halkbank da yine aynı seviyelerde olan konut kredisi faiz oranını indirerek, 1.49 olarak uygulamaya başladı.

Özel bankalarda %1.59’dan başlıyor

Kamu bankalarının desteği ve ekonomide uygulanan politikaların olumlu etkisiyle düşüş seyrindeki konut kredisi faiz oranlarına özel bankalar da katkı sunmaya başladı. Buna göre 2018’in 2. yarısından itibaren yüzde 3’ü geçen faiz oranları şu anda pek çok bankada yüzde 2’nin altında seyrediyor. Yüzde 1.59’dan başlayan faiz oranları en yüksek yüzde 2.50’den işlem görüyor.

İpotekli alıma talep düşük kaldı

Bankaların konut kredisi faizlerinin yüksekliği nedeniyle ipotekli satış olarak bilinen banka kredili konut satışları uzun süredir düşüş eğiliminde. 2018’i toplam satış içinde çok düşük oranlarla kapatan ipotekli satışlar, 2019’a da geride başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son verisine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.2 oranında azalış göstererek 6 bin 537 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık gayrimenkul firmaları bünyesinde hayata geçirilen ödeme modelleriyle satışlarda ise artış devam ediyor. Bankalardan konut kredisi çekmek istemeyen vatandaş, mevcut kampanyalara yöneliyor. Bu anlamda yeni konutlara olan talep artarken, ikinci el konutlara ise daha az talep geliyor.

HER AY BİN LİRA CEPTE KALACAK

Yapılan indirimlerle kullanılacak 100 bin TL'lik 120 ay vadeli kredide her ay bin lira yaklaşık 120 bin lira cepte kalacak.