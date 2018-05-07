Konut fiyatları arttı

DEMİR fiyatındaki artış başta olmak üzere enflasyondaki yükseliş, faizlerin yüksekliği ve yaptırımların artması nedeniyle yüksek olan konut fiyatlarının daha da yukarı çıktığını aktaran Karataş, 2018 yılının ilk aylarından itibaren inşaat sektörü üzerindeki baskının arttığını, teşviklerin azaldığını dile getirdi. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak, 'Her daireye 1 otopark' konusunun, her parselin kendi içinde çözecek olmasının inşaatın en az 4-5 kat yerin altına inmesi anlamına geldiğini, bunun da konut maliyetini arttıracak bir unsur olduğunu söyleyen Karataş, "Son 7 yılda 40 ülkede yapılan araştırmada yüzde 107'lik artışla konut fiyatları en fazla ülkemizde artmış. Sözünü ettiğimiz yeni düzenlemeler de buna eklendiğinde konut fiyatları yüzde 110'ların üzerinde artacaktır" dedi.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Türkiye'nin ardından Brezilya'nın ikinci, İzlanda'nın üçüncü olduğunu vurgulayan Başkan Deniz Karataş, yine kiralık ev fiyatlarının yükselmesinde de Türkiye'nin ilk üç içinde yer aldığını kaydetti. Karataş, "Daha önce de söylediğimiz gibi uygulamaya konulan ve bir takım yöntem ve değerlendirmeler ile pansuman yapılmaya çalışılan inşaat sektörü, maalesef 2018 yılından önceki yıllara göre pek de iç açıcı bir durumda değil. Ülkemizin ekonomideki lokomotifi ve birbirine bağlı 300 sektörü etkileyen inşaat sektörü büyük bir dinamizmi içinde barındırmaktadır. Sektörün beklentileri karşılanmadığı takdirde, çok daha zor günler vatandaşı ve inşaat sektörünü beklemektedir. İnşaat sektöründeki yavaşlama, duraksama böyle devam ettiği müddetçe, konut sahibi olmak isteyen orta ve dar gelirli vatandaşların da umutları zayıflatacaktır" diye konuştu.