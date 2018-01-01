Konserle açılacak

KONUKSEVER Mahallesi'ndeki cemevinin tapusunu Hacı Bektaş Veli Vakfı'na devren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapımı tamamlanan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nin de sivil toplum kuruluşlarıyla kullanılacağını açıkladı. Başkan Uysal, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nin bulunduğu Yeşildere Mahallesi'nde odağında insanının yer aldığı bir dönüşümü hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, "Bu merkez, bu çalışmanın atardamarını oluşturacak. Burada insanlarımız birbirine kenetlenecek, manevi ve fiziksel bir dayanışma içerisinde olacak. Burası şehrimiz için çok değerli bir tutkal olacak" dedi.

PROTOKOL İMZALANDI

Muratpaşa Belediyesi, yapımı tamamlanan Hacı Bektaş Kültür Merkezi'ni Zeytinköy Anadolu Aleviliği Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği'yle birlikte kullanacak. Konuya ilişkin protokol taraflar arasında imzalandı ve Muratpaşa Kaymakamlığınca da onaylandı. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'ne ilişkin ortak hizmet ve işbirliği protokolü 10 yıl süreyle geçerli olacak. Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşildere Mahallesi'nde 1180 Sokak'ta yapımını tamamladığı kültür merkezi, 2 bin 200 metrekarelik alana inşa edildi. Bodrumla birlikte 3 kat olan merkezde 250 kişilik cem salonu, 150 kişilik konferans salonun yanı sıra eğitim salonları, yarı açık toplanma alanı, aşevi, gasilhane ve morg yer alıyor. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi; 6 Ocak Cumartesi saat 14.00'te Sabahat Akkiraz konseriyle açılacak.