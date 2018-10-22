Konkordato yöntemi Alanya'yı teğet geçti

Yasin ARAZ

SON dönemde dövizdeki artışla birlikte çok sık duymaya başladığımız bir ekonomi terimi olan, katlanan borçlarını ödemekte zorlanan firmaların başvurmak zorunda kaldığı konkordato yöntemine Alanya'dan hiçbir firmanın başvurmadığı çünkü turizme endeksli Alanya ekonomisinin son derece güçlü olduğu belirtildi. Sektör temsilcileri, Alanya'nın bu yıl çok ciddi bir turizm potansiyeline ulaştığını ifade ederek "Sezon iyi gidince firmaların ekonomik sorunu kalmadı" diyor.

'DEV ADIMLAR ATACAĞIZ'

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy, "Alanya’da konkordato isteyen firma yok. Alanya iki yılda en büyük krizleri yaşadı. Sallandı ama yıkılmadı. Yine ülke genelinde bir kriz var ama Alanya'ya uğramadı" dedi. Ekonomik olarak zor durumda olan firmalara da seslenen Durusoy "İnsanlar bir araya gelmekten korkmamalı. Bankalardan uzak durmalı ve kendi içlerinde birlik sağlamalı. Şu anki faizlerle kredi kullanmak büyük risk. MÜSİAD olarak biz de emlak sektörü başta olmak üzere pek çok alanı ayakta tutmak adına bazı adımlar atacağız. Hem de uluslararası bir proje ile" diye konuştu.

'ALANYA'NIN TEMELİ GÜÇLÜ'

Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar da "Alanya'dan hiçbir firma için konkordato duyumu almadık. Ancak ülke genelinde borcu alacağından fazla olan firmalar zaman kazanma adına böyle hamleler yapmak zorunda kalabiliyor. İyi niyetli olanlar için, gerçekten ödeme zorluğuna girmiş firmalar için iyi bir çözüm olabilir. Kötü niyetli kullananlar da olabilir. Devlet bunlara dikkat etmeli. Alanya geçen sene en kötü sezonunu yaşadı, turizm kötüydü. Bu sene oldukça iyi geçti iyi de gitmeye devam ediyor. Turizmden gelen bir kaynak var. Bu piyasayı rahatlatıyor. Oteller geçen sene para kazanamamıştı, tadilat bile yapamamıştı, bu sene çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır.