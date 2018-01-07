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Konaklı esnafıyla buluştu

13 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan ALESO seçimi öncesi başkan adayı Duran Şimşek'in esnaf ziyaretleri sürüyor

Konaklı esnafıyla buluştu

13 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan ALESO seçimi öncesi başkan adayı Duran Şimşek'in esnaf ziyaretleri sürüyor

07 Ocak 2018 Pazar 21:44
Konaklı esnafıyla buluştu
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HER gün aksatmadan esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren Şimşek, bu kez de Konaklı Mahallesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafla projelerini paylaşan ve onların görüş ve önerilerini alan Duran Şimşek, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı olarak seçilirse projelerini en kısa zamanda hayata geçirmeyi planladığını söyledi. Konaklı esnafını tek tek ziyaret eden Şimşek'le esnaflar da yakından ilgileniyor. Duran Şimşek ve yönetimi ziyaretlerinde, esnaf ve sanatkarı ayrı ayrı değerlendirmek, oda binasını daha rahat bir yere taşımak gibi çok sayıdaki projelerini anlatıyorlar. 

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Anahtar Kelimeler:
AlesoDuran Şimşek
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