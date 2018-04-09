Komşusunun SGK'sını kullanınca doğan bebeğin 2 ailesi oldu

SGK'sı olmayan kadın komşusunun sağlık karnesini kullanarak doğum yaptı. Hastane gerçeği öğrenince skandal bir yol göstererek çocuğu ölü göstermek istedi ancak muhtar teklifi reddetti. Bu sırada gerçek anne baba nüfus müdürlüğünde çocuğu evde doğdu gösterip üzerine alınca bebek, iki aileye ait oldu. SGK'sı kullanılan kadının kocası dayanamayınca dava açtı gerçek anne-baba beraat etti odava açan karı-koca ise hapis cezasına çarptırıldı.

SGK'SI OLMAYAN KADIN KOMŞUSUNUN SGK'SIYLA DOĞUM YAPTI

İstanbul Bağcılar'da İbrahim-Özlem Sarıca çifti, kocası çalışmadığı için sigortası olmayan hamile komşusu Demet Bozkurt'a doğum sırasında yardımcı olmak istedi. Demet Bozkurt, sağlık kontrollerini Özlem Sarıca'nın SGK kaydından yapıyordu. Bozkurt 2008'de özel hastanede Sarıca'nın sağlık karnesini kullanarak doğum yaptı.

HASTANE GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE SKANDAL BİR YOL GÖSTERDİ

Hastane, komşunun çocuğunu Özlem Sarıca'ya teslim etti. Bebeği almak istemeyen kadın, gerçeği anlattı. Hastane de skandal bir yol gösterdi: Plana göre hastane bebeği öldü gösterecek, Sarıca da köyünün muhtarını arayıp kâğıt üstünde ölen bebeği kendi kütüğünden düşürecekti. Köy muhtarı teklifi reddetti.



GERÇEK ANNE-BABA BEBEĞİ ÜZERLERİNE KAYDETTİ

Bu sırada gerçek anne baba Erdal-Demet Bozkurt çifti, Bağcılar Nüfus Müdürlüğü'ne başvurup evde doğum olduğunu beyan ederek "Nisanur" bebeği kendi üzerlerine kaydetti.

KAĞIT ÜZERİNDE İKİ AİLE GÖRÜNÜYOR

Bebek iki ailenin üzerine göründü. Kocasının bu iş için para aldığını ileri süren Özlem Sarıca ile eşinin arası açıldı. Hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkan İbrahim Sarıca evsiz kaldı, ağabeyinin yanına sığındı.

BOŞANMA AŞAMASINA GELEN KOCA, HERKESE DAVA AÇTI

Son olarak karısının boşanma davası açacağını öğrenince de "canımdan bezdim" diyerek 18 Nisan 2014'te savcılığa eşi, komşu çift ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. İsmi geçenler hakkında "soybağını değiştirmek"ten dava açıldı.

GERÇEK ANNE BERAAT ETTİ, SGK'SI KULLANILAN ÇİFT HAPİS CEZASI ALDI

Her sanık için 3 yıla kadar hapis istendi. 4 yıl süren yargılamanın ardından gerçek anne beraat etti. Sarıca çifti ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulanarak 10 aya düşürülen çiftin cezası ertelendi.