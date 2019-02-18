Komşuda 'Yeşil altın' bereketi

DÜNYA defne ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 2016-2020 eylem planı çerçevesinde defne rehabilitasyon alanlarının artırılması için çalışmalar devam ediyor. 'Yeşil altın' olarak adlandırılan ve tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan defne, Türkiye'de Akdeniz havzası başta olmak üzere kıyı kesimlerinde yetişirken, Manavgat defnesi kalitesi bakımından ön sıralarda bulunuyor. Türkiye'de 2018'de yaklaşık 23 bin ton, Manavgat'ta ise 1233 ton 150 kilo defne yaprağı hasadı yapıldı.

'HASAT İÇİN EN UYGUN SÜRE 3 YIL'

Manavgat'ın Yaylaalan ve Sırtköy mahallelerinde 1400 hektar defne rehabilitasyon alanı bulunan Orman İşletme Müdürlüğü, Ahmetler ve Gebece mahallelerinde de 250 hektarlık defne rehabilitasyon alanı oluşturmak üzere çalışmalara başladı. Cüzi bir miktar karşılığında orman köylüsüne yaş defne yaprağı kesim izni verdiklerini belirten Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, çalışmalarının asıl amacının bölgede istihdamı artırmak olduğunu ve bunu da başardıklarını söyledi. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait olan defne rehabilitasyon alanını 3 eşit parçaya ayırdıklarını aktaran Çalış, "Her yıl yaklaşık 450 hektarlık alanda defne hasadı yapıyoruz. Hasadı yapılan alan 3 yılda bir yeniden hasat ediliyor. Defne ağacı zeminden 25-30 santim üzerinden kesilerek hasat edildiği için 3 yılda yeniden hasat edilebilir konuma geliyor, zaten hasat için en uygun süre 3 yıldır" dedi.

'MANAVGAT DEFNESİNİN FİYATI 1,6 LİRA'

Manavgat'ta üretilen defnenin Türkiye'nin en kaliteli defnesi olduğunu vurgulayan Sedat Çalış, "Manavgat'ın uygun koşulları taşıması ve işletme olarak defnenin en uygun zamanında hasadını gerçekleştirdiğimiz için Manavgat defnesi en kaliteli defne olarak kabul ediliyor. Bunu da zaten ihracatçı firmaların taleplerinden ve Türkiye genelinde orman köylüsünden kilosunu 93 kuruştan alırken, Manavgat defnesini 1 lira 60 kuruştan almasından anlıyoruz" diye konuştu.

1233 TON 15 KİLO HASAT EDİLDİ

Yaylaalan ve Sırtköy mahallelerinde bulunan rehabilitasyon alanının yanı sıra Salur, Yeniköy, Gebece, Ahmetler, Halitağalar ve Taşkesiği'nde de yaş defne yaprağı hasadı yapıldığını kaydeden Çalış, "Orman İşletme Müdürlüğümüze ait bölgelerde 754,65 ton, şahıslara ait olan özel alanlarda müdürlüğümüz izniyle 478,5 ton olmak üzere toplam 1233 ton 15 kilo yaş defne yaprağı hasat edildi" dedi. Sedat Çalış, bu üretimden orman köylüsünün yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ettiğini belirtti.