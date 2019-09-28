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Komşuda su atağı

Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Gültepe Mahallesi'nin içme suyu ile ilgili sorununu çözmek üzere 1200 metre uzunluğunda yeni bir hattın imalatına başladı

EKONOMİ 27.09.2019, 18:25 27.09.2019, 18:26
Komşuda su atağı
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MANAVGAT, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar uzun zamandır içme suyu ile ilgili sıkıntı yaşıyorlardı. Sık sık basınç yetersizliğinden dolayı yetersiz su sorunu yaşanıyordu. Özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşların bu konudaki mağduriyetini gidermek adına harekete geçen ASAT Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Proje kapsamında daha önce 63 milimetre çapında olan eski içme suyu hattı yenilenerek yerine 110 milimetre çapında yeni borular yerleştiriliyor.

ŞEBEKE SORUNU ORTADAN KALKACAK

1200 metre uzunluğundaki yeni hat çalışmasının kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Bu çalışma ile birlikte mahalle sakinlerinin daha kaliteli ve yeterli suya kavuşacağını ifade eden ASAT yetkilileri, basınç yetersizliğinin son bulacağını ve su şebekesi ile ilgili sorunun tamamen ortadan kalkacağını belirtti.

#büyükşehir belediyesi #Manavgat #Gültepe
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