Komşuda ekmek 75 kuruş

GAZİPAŞA'DA fırıncılar arasında artan rekabet sonucu ekmek fiyatı 75 kuruşa düştü. Gazipaşa'daki bakkallar ve marketlerin büyük çoğunluğunda 75 kuruş olan ekmek fiyatı, Alanya'daki halk ekmek fiyatının da altına indi. Alanya'da normal ekmek 1.25 TL'ye satılırken, Alanya Belediyesi kontrolünde dar gelirli vatandaşlar için üretilen aynı gramajdaki halk ekmek ise 1 TL'ye satılıyor. Bir ziyaret için gittiği Gazipaşa'da 75 kuruştan ekmek satın alan Alanya Ziraat Odası Delegesi Mustafa Sanay "Sınır komşuları olan Alanya'da 1.25 TL'ye satılan ekmek, Gazipaşa'da 75 kuruş. Arada tam 50 kuruş fark var. Bu nasıl iş, anlamak mümkün değil" dedi.