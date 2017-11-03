Komşuda çiftçiler mutlu

YENİ sistemle sulamanın kolaylaştığını belirten çiftçiler, daha verimli üretim yapabilecek olmanın sevincini yaşıyor. ASAT’ın Gazipaşa Sugözü su kaynağını devralmasıyla içme ve sulama suyu sorununun çözümü ilçede büyük sevinç yarattı. Havaalanı yolu üzerindeki, atıl durumda bulunan 3 adet sulama kuyusunun trafoları ve elektrik panoları yenilenerek Gazipaşa Sulama Birliği’ne ait sulama kanalına bağlandı. Sulama sistemine saniyede 150 litre debi ölçeğinde su aktarılmaya başlandı. Ayrıca, ilçe merkezinin yetersiz kalan içme suyuna da buradan takviye yapıldı. Projenin bitmesiyle Gazipaşa Beyobası, Aydıncık bölgesinde tarım yapan çiftçilerin sulama sorunları çözüldü. Tarımın en önemli geçim kaynağı olduğu Gazipaşa’da su sorununun çözümü en çok çiftçilerin yüzünü güldürdü.

ÜRÜN KALİTESİ VE MİKTARINDA ARTIŞ VAR

Su sorununun çözümüne en çok ülke ekonomisine yılda yaklaşık 1 milyar TL girdi sağlayan Gazipaşalı çiftçiler sevindi. Gazipaşa Sulama Birliği Başkan Vekili Necati Demir, “Sadece sulama açısından rahatlama olmakla kalmadı, topluma da huzur geldi. Şimdiki sistem rahat ve sistemli sulama sayesinde hem ürün kalitesinde hem de miktarında artış gözleniyor” dedi.

30 yıldır Gazipaşa’da çiftçilik yapan Kemal Koç, “Çiftçimiz, su yetersiz kaldığı için gece 01.00’de kanallardan su almaya çalışıyordu. Çok büyük sıkıntı içindeydik. Yeni sulama sistemiyle artık rahatız. Hizmetten çok memnunuz” diye konuştu. Aydıncık’ta çiftçilik yapan Ahmet Karabulut ise; “Bu bölgede seralarımız var. Eski sistemde yeterli su bulamadığım için zamanında ekim yapamadım, zarar ettim. Şimdi sorunumuz çözüldü ekimi zamanında yapıyoruz. Üretimimiz artacak” ifadelerini kullandı.