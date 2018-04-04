Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni yasa ile artık telefon kutusundan salatalık çıkmayacak!
Yeni yasa ile artık telefon...
Apple'dan Google'a büyük çalım! Taşlar yerinden oynayacak
Apple'dan Google'a büyük çalım!
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi...

KOBİ’lere yeni 'Nefes'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi Projesi"nin bu sene 18 aya uzatılan vadesi ile 2 Nisan’dan itibaren üyelerin kullanımına sunulduğunu bildirdi

KOBİ’lere yeni 'Nefes'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi Projesi"nin bu sene 18 aya uzatılan vadesi ile 2 Nisan’dan itibaren üyelerin kullanımına sunulduğunu bildirdi

04 Nisan 2018 Çarşamba 21:47
KOBİ’lere yeni 'Nefes'
banner404

ÇETİN, "Türkiye, 2016’da zor bir dönem geçirdi. 2016 yılı ekonomisinin lokomotifi turizm ve tarım ihracatı olan Antalya için ise çok daha zor geçti. O dönemde üyelerimizin finansman sıkıntısına dikkat çekmiş ve bir dizi öneri ile TOBB ve ilgili Bakanlıklara görüşlerimizi iletmiştik. Hükümetimiz de taleplerimizi olumlu karşılamış ve Aralık 2016'da Nefes Kredisi yürürlüğe alınmış, Kredi Garanti Fonu (KGF) sisteminin etkinliği artırılmıştı. Finansmanda inovasyon olarak nitelendirilen bu sistemle oda-borsa üyeleri düşük faizli kredi imkanlarına kavuşmuş, Antalya da bu imkandan en fazla yararlanan illerden birisi olmuştu.” 
'BANKA SAYISI ARTTI'
Nefes Kredisi’nin 18 aya uzatılan vadesi üyelerin kullanımına sunulduğunu belirten Çetin, "Kredi kullandıracak banka sayısı da 6'ya yükseltildi. Nefes Kredisi Türkiye'nin dört bir yanındaki Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerinden kullanılabilecek. Oda ve borsalar elindeki kaynaklarını üyelerinin kullanımına açıyor. Teminat yetersizliğinden kredi kullanamayan KOBİ'lere de yıllardır olduğu gibi yine KGF destek oluyor. KGF, kredi tutarının yüzde 85'ine hazine destekli kefalet veriyor. KGF de Portföy Garanti Sistemi ile kendisine yapılan başvuruları aynı gün içerisinde sonlandıracak. Böylelikle işletmeler birkaç gün içerisinde kredilerini kullanmış olacak. Bunun için üyelerimizin Antalya Ticaret Odası'na (ATSO) gelerek, nefes kredisi başvurusu için faaliyet belgesi almaları gerekiyor. Alınan faaliyet belgesi ile 6 bankanın Türkiye genelindeki şubelerine gidilerek kredi başvurusu yapılabiliyor. Bankalar, KOBİ'nin, KGF ile birlikte krediye uygunluğu değerlendirecek. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa, bankalar, KOBİ'ye nefes kredisi kullandıracak. Bankaların nefes kredisi için alacağı masraf kefalet oranının yüzde 0,03'ü ile sınırlı olacak. Dolasıyla bankalar 51 TL'nin üzerinde masraf almayacak. Üyeler, düşük faiz ve uzatılmış yeni vadenin yanı sıra düşük masraftan da yararlanacak"

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ANTALYA Ticaret Ve Sanayi OdasıDavut Çetin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALSİAD'tan ekonomi analizi
ALSİAD'tan ekonomi analizi
Celiloğlu Yeni Alanya'ya temizlik sektörünü anlattı
Celiloğlu Yeni Alanya'ya temizlik sektörünü anlattı
Milyonlarca vatandaşa müjde! Maaşlar artık kesilmeyecek
Milyonlarca vatandaşa müjde! Maaşlar artık kesilmeyecek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim