KOBİ’lere yeni 'Nefes'

ÇETİN, "Türkiye, 2016’da zor bir dönem geçirdi. 2016 yılı ekonomisinin lokomotifi turizm ve tarım ihracatı olan Antalya için ise çok daha zor geçti. O dönemde üyelerimizin finansman sıkıntısına dikkat çekmiş ve bir dizi öneri ile TOBB ve ilgili Bakanlıklara görüşlerimizi iletmiştik. Hükümetimiz de taleplerimizi olumlu karşılamış ve Aralık 2016'da Nefes Kredisi yürürlüğe alınmış, Kredi Garanti Fonu (KGF) sisteminin etkinliği artırılmıştı. Finansmanda inovasyon olarak nitelendirilen bu sistemle oda-borsa üyeleri düşük faizli kredi imkanlarına kavuşmuş, Antalya da bu imkandan en fazla yararlanan illerden birisi olmuştu.”

'BANKA SAYISI ARTTI'

Nefes Kredisi’nin 18 aya uzatılan vadesi üyelerin kullanımına sunulduğunu belirten Çetin, "Kredi kullandıracak banka sayısı da 6'ya yükseltildi. Nefes Kredisi Türkiye'nin dört bir yanındaki Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerinden kullanılabilecek. Oda ve borsalar elindeki kaynaklarını üyelerinin kullanımına açıyor. Teminat yetersizliğinden kredi kullanamayan KOBİ'lere de yıllardır olduğu gibi yine KGF destek oluyor. KGF, kredi tutarının yüzde 85'ine hazine destekli kefalet veriyor. KGF de Portföy Garanti Sistemi ile kendisine yapılan başvuruları aynı gün içerisinde sonlandıracak. Böylelikle işletmeler birkaç gün içerisinde kredilerini kullanmış olacak. Bunun için üyelerimizin Antalya Ticaret Odası'na (ATSO) gelerek, nefes kredisi başvurusu için faaliyet belgesi almaları gerekiyor. Alınan faaliyet belgesi ile 6 bankanın Türkiye genelindeki şubelerine gidilerek kredi başvurusu yapılabiliyor. Bankalar, KOBİ'nin, KGF ile birlikte krediye uygunluğu değerlendirecek. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa, bankalar, KOBİ'ye nefes kredisi kullandıracak. Bankaların nefes kredisi için alacağı masraf kefalet oranının yüzde 0,03'ü ile sınırlı olacak. Dolasıyla bankalar 51 TL'nin üzerinde masraf almayacak. Üyeler, düşük faiz ve uzatılmış yeni vadenin yanı sıra düşük masraftan da yararlanacak"