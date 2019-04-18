KOBİ’lere dev destek! 360 bin lira...

İŞ kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyenlerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor. KOSGEB, KOBİ'lere 6 başlık altında Ar-Ge'den girişimciliğe, laboratuvar hizmetlerinden uluslararasılaşmaya, yerlileştirmeye kadar pek çok alanda 17 program ile destek sağlıyor. İdare, güncellenen programları ve yeni çıktığı çağrılarla yılın ilk çeyreğinde 566 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi..

ÇOĞUNLUĞU GERİ ÖDEMESİZ

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı yüksek teknolojiye uyarlayan KOSGEB, bu yıl girişimcilere 360 bin liraya kadar destek imkanı sağladı. İşbirliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'lere büyük işletmelerle işbirliği yapmaları durumunda 10 milyon liraya varan destek kararı alan kurum, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili her bir ürün için 5 milyon liraya kadar bütçe ayırdı. KOSGEB ayrıca, KOBİ Gelişim Destek Programı'nda 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' çağrısına çıktı. İlk 3 ayda 35 bin 150 KOBİ ve girişimciye destek sağlandı. Destek ödemelerinin 415 milyon lirası geri ödemesiz, 47 milyon lirası geri ödemeli olarak gerçekleşti. İşletmelerin ve girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla da 104 milyon liralık destek sağlandı. Yılın ilk çeyreğindeki KOSGEB desteklerine program bazlı bakıldığında, 178 milyon lirayla girişimcilik destekleri ilk sırada yer aldı.

KOSGEB İŞLETMELERİN YANINDA

KOSGEB, ilk 3 aylık dönemde KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmelere 129 milyon liralık destek sağladı. KOBİ'lerin teknolojik üretim ve yatırımları için diğer programlar çerçevesinde 259 milyon lira aktarıldı.

GİRİŞİMCİYE 360 BİN TL

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI: Yeni işletmelerin kurulmasını, sürdürülmesini sağlamak için geleneksel girişimcilere 60 bin, ileri girişimcilere 360 bin liraya kadar katkı sağlanıyor.

AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEĞİ: Bu başlık altında 4 destek programı yürütülüyor. Araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine 750 bin lira, endüstriyel uygulama projelerine 818 bin lira, KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek programlarına ise 5'er milyon liraya kadar destek veriliyor.

İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ: Bu başlık altında İşletme Geliştirme, İşbirliği, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı, Teknopazar-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama, Genel, KOBİGELKOBİ Gelişim, KOBİ Proje, Tematik Proje destek programları yürütülüyor. Bu 8 başlık altında 60 bin ile 10 milyon lira arasında değişen miktarda destekler veriliyor.

KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ: Bu başlık altında, Kredi Faiz Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümü için 300 bin lira destek sağlanıyor. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı ile de 500 bin liraya kadar katkı sunuluyor.

LABORATUVAR HİZMETLERİ DESTEĞİ: Bu destek ile işletmelerin ürün kalitesinin artırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması, birçok ürünün yurt içinde üretilmesi için teknik anlamda destek verilmesi ve bilgilendirme amaçlanıyor. 5 ildeki 8 laboratuvarda hizmet sağlanıyor.

İŞGEM/TEKMER PROGRAMI: Bu program kapsamında makine, personel, danışmanlık, mobilya donanım gibi destekler sunuluyor.