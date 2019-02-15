KOBİ'lere "ücretsiz" dünyaya açılma fırsatı

Türkiye, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) ile savunma ve havacılık sanayisindeki küresel buluşmaya hazırlanıyor. Çok sayıda ulusal ve uluslararası firmanın yer alacağı IDEF'e, mikro KOBİ’lerin stant ücreti ödemeden katılması sağlanacak.

KOBİ'lere "ücretsiz" dünyaya açılma fırsatı
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TÜRK savunma sanayisinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Türk Silahlı  Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) organizasyonunu üstlendiği IDEF, 30  Nisan'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14'üncü kez kapılarını açacak.

Dünyanın en büyük 5 savunma sanayisi fuarından biri olan IDEF'i,  2017'de 67 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 133 heyet ziyaret etti. Fuar, 50  ülkeden 820 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yaptı. İki yılda bir düzenlenen fuar, yerli ve yabancı katılımcı firmalar ile  heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerle önemli ticari bağlantılara olanak  sağlıyor.

Savunma ve havacılık sanayisinde ürün ve kabiliyet geliştiren yerli  firmalar ve KOBİ'ler açısından IDEF önemli bir vitrin oluşturuyor. Bu nedenle söz  konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar IDEF'e yönelik yoğun bir hazırlık  içinde bulunuyor.

Fuar için geri sayım sürerken özellikle firmalardan gelen talepler  doğrultusunda fuara katılım ücretleri yeniden değerlendirilerek karara bağlandı.

Buna göre, IDEF 2019 Fuarı'nda, Cumhurbaşkanlığının "döviz ile yapılan  sözleşmelerde Türk lirasına geçilmesi"ne yönelik kararı çerçevesinde yerli  firmalarla Türk lirası üzerinden anlaşma sağlandı.

Dünyanın belli başlı savunma sanayisi firmaları ve tedarik  makamlarıyla savunma sanayisi konusunda uzmanlaşmış yerli üreticileri  buluşturacak IDEF 2019'da TSKGV, KOBİ'lere destek olmak için bir yeniliğe gitti.  Şimdiye kadar 540 dolar olarak uygulanan stant satış fiyatı KOBİ'ler için büyük  oranda indirilerek 30 metrekareye kadar stant fiyatı bin 300 liraya düşürüldü.

Fuara ilk kez katılacak mikro KOBİ'ler için ise metrekare fiyatı bin  lira olarak belirlendi. KOSGEB'in sunduğu bin liraya kadar  fuar desteği  düşünülerek gerçekleştirilen bu uygulamayla mikro KOBİ'ler dünya savunma  devlerine ürünlerini sıfır maliyetle tanıtma fırsatına sahip olacaklar.

IDEF 2019 için 120 bin metrekare kapalı alan ayrılırken stant  alanlarının büyük bölümü tükendi.

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