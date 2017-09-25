Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.388
DOLAR
3.5402
STERLİN
4.7506
EURO
4.1742
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

KOBİ'lere 1 milyon TL destek

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 20 Ekim'e kadar elektronik ortamda başvuru yaparak kendilerine sunulan desteklerden yararlanabilecek

KOBİ'lere 1 milyon TL destek

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 20 Ekim'e kadar elektronik ortamda başvuru yaparak kendilerine sunulan desteklerden yararlanabilecek

25 Eylül 2017 Pazartesi 22:18
KOBİ'lere 1 milyon TL destek
banner404

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek verileceği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "KOBİGEL KOBİGEL–KOBİ Gelişim Destek Programı ‘Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Artırılması’ konulu bir proje çağrısı yayınlandı. Söz konusu programa ilişkin proje çağrısına NACE REV 2. sınıflamasına göre, imalat sektöründe faaliyet gösteren, KOBİ ölçeğinde bilanço esasına göre defter tutan işletmeler olmak üzere, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise 2016 yılı verilerine göre net hasılatı en az 300 bin TL olup KOBİ beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olan işletmeler başvurabilecek. Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek verileceği belirtildi. 20 Ekim'e kadar elektronik ortamda başvuruları yapılacak olan proje teklif çağrısına ilişkin detaylara http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi      (http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi) linki üzerinden ulaşabilir." 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KOBİDestekİmalat Sektörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık uyardı! Kokusundan ve logosundan tanıyın
Bakanlık uyardı! Kokusundan ve logosundan tanıyın
Yeni bir sanal para geliyor
Yeni bir sanal para geliyor
Fiyatlar yarı yarıya düştü
Fiyatlar yarı yarıya düştü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim