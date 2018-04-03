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Kişisel veriler ilanla satılıyor

Telefon operatörleri, bankalar ve anket şirketlerinden kişisel verileri elde eden aracıların, bu bilgileri illegal çağrı merkezlerine sattığı ortaya çıktı. Pazarlanan datalar aracılığıyla, vatandaşların telefonlarına ürün tanıtım mesajları, reklamlar ve dolandırıcılık için aramalar gerçekleşiyor. Dataların bin TL ile 5 bin TL arasında fiyatlara satıldığı ifade ediliyor

Kişisel veriler ilanla satılıyor

Telefon operatörleri, bankalar ve anket şirketlerinden kişisel verileri elde eden aracıların, bu bilgileri illegal çağrı merkezlerine sattığı ortaya çıktı. Pazarlanan datalar aracılığıyla, vatandaşların telefonlarına ürün tanıtım mesajları, reklamlar ve dolandırıcılık için aramalar gerçekleşiyor. Dataların bin TL ile 5 bin TL arasında fiyatlara satıldığı ifade ediliyor

03 Nisan 2018 Salı 09:31
Kişisel veriler ilanla satılıyor
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BİLİŞİM teknolojisinin gelişmesi ile kişisel verilerin depolanması ve işlenmesi kolaylaşırken datalar da değer kazandı. Çeşitli yazılımlar, telefon operatörlerinde çalışan aracılar, alışveriş merkezleri gibi merkezi noktalarda veri toplayan anket firmaları tarafından üçüncü kişilere satıldığı belirtilen verilerin milyonlarca liralık piyasası bulunuyor. Kişilerin hobileri, alışveriş alışkanlıkları, zaafları gibi pek çok veriye bağlı olarak sınıflandırılan datalar, internet sitelerinde gazete ilanlarında 2-5 bin TL arasında satılıyor. Çağrı merkezi işletmeciliği yapanlar, datalara ulaşmanın çocuk oyuncağı olduğunu anlatıyor.

MERKEZDE ÇAĞRI SEKTÖRÜ VAR

Telefon numarası, mail adresi, sosyal medya hesapları hatta kredi kartı bilgileri gibi pek çok kişisel verinin ilk basamak alıcısını çağrı merkezleri oluşturuyor. İnternet üzerinde çağrı merkezi kurulumu yapan firmalar, 5 bin TL’ye, 6 kişilik bir çağrı merkezini tüm yazılımları ve ekipmanlarıyla birlikte kuracağını vaad ederken samimiyet oluşturulması halinde hangi konuda satış yapılacaksa o konuya uygun ‘data’yı da cüzi bir bedelle sunacaklarını ifade ediyor.

GAZETEDEN ULAŞTIM

İzmir’de çağrı merkezi üzerinden satış yapan bir firmanın yetkilisi, bu işe girmek istediğinde İzmir bölgesinde yayın yapan bir gazetenin seri ilanlar bölümündeki Data Satanlar başlığıyla ilan veren bir firmayla telefonla iletişim kurduğunu ve Antalya merkezli verileri satın aldığını anlattı. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi operatörlere ait milyonlarca numara için verilen hesap numarasına istenilen ücreti yatırdığını ve Antalya’da bulunan tüm telefon bilgilerinin e-posta adresi üzerinden gönderildiğini ifade eden yetkili, bu numaraları kullanarak telefon üzerinden satış yaptıklarını kaydetti.

BÖLGESİNE GÖRE FİYAT

Pazarlanan bu datalar sayesinde, vatandaşların telefonlarına ürün tanıtım mesajları, reklamlar ve dolandırıcılık için aramalar gerçekleşiyor. Data fiyatlarının ise önemine göre 2 bin TL ile 5 bin TL arasında değiştiği ifade ediliyor. Çağrı merkezi kuran şirketlerin yöneticileri isim vermemek kaydıyla yaptıkları açıklamada telefonunuza indirdiğiniz uygulama, internette gezinirken tıkladığınız reklamlar, anket doldururken verdiğiniz bilgiler veya indirim kartı başvurusu yaparken karşı tarafa verdiğiniz cep telefonu numaralarının data toplamaya yaradığını kaydediyor.

AYNI DATA ONLARCA KİŞİYE SATILIYOR

Kişilerin ikamet ettiği bölgeye, gelir durumuna, yardımsever olup olmadığına, alışveriş alışkanlıklarına göre ayrı ayrı depolanan dataların fiyatlarının düşüt tutulmasının çok fazla kişiye satılmasından kaynaklandığı vurgulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çağrı MerkezleriKişisel VerilerTelefon Operatörleri
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