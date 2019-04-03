Kişi başı 3 bin 134 lira! Başvuran alıyor, son gün 30 Nisan

İŞSİZLİĞİ azaltmak için başlatılan istihdam seferberliği kapsamında, işverene çok sayıda teşvik veriliyor. 2019'da 2,5 milyon yeni kişiye iş sağlayabilmek için verilecek teşviklerden birisi de ücret desteği. İşverene ücret desteğinin uygulama detaylarını düzenleyen genelge, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 21 Mart tarihinde yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

GÜNLÜK 67,36 TL

Genelgeye göre; 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında bildirilen her ilave istihdam için teşvik kapsamındaki işçinin, SGK'ya 30 gün üzerinden belirtilmesi halinde destek tutarı 2 bin 20 TL olacak. Yani, işverene net asgari ücret üzerinden ücret desteği sağlanacak. Gün başına ücret desteği 67,36 TL. Dolayısıyla, işçinin SGK'ya bildirildiği gün sayısı düşük olduğunda ücret desteği de azalacak.

PRİM DE ÖDENECEK

İşverene ücret desteği ile birlikte prim ve vergi desteği de verilecek. Yani devlet ayrıca kişi başı bin 114 lira da prim ve vergiyi ödeyecek. Böylece işverene çalıştırdığı işçi için ücret, prim ve vergi desteği olarak toplam 3 bin 134 lira ödenecek. Böylece işe alınan bir kişinin, işverene 3 ay boyunca hiçbir maliyeti yansımayacak.

HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

- Destek, 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında işe alınanlar için geçerli.

- Kişinin işe alındığı aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmaması gerekiyor.

- İşe alınacak kişi İŞKUR'a da kayıtlı olmalı.

- İşe yeni alınacak kişilerin, 2018'de iş yeri çalışan sayısının en düşük olduğu aydaki çalışan sayısına ilave olarak işe başlatılması gerekiyor.

- 3 ay ücret desteğine karşılık, işverenlerin bu kişileri işe alındıkları tarihten itibaren toplam 9 ay istihdam etme zorunluluğu var.

YENİ ŞİRKET İÇİN NASIL OLACAK?

Genelgeye göre; 2019 yılında tescil ettirilen iş yerleri için ücret desteği uygulanmayacak. Ancak bu iş yerleri prim desteğinden faydalanabilecek.

Ücret desteği tutarları, işverenin bir sonraki aya ilişkin prim borcundan mahsup edilecek. Örneğin Nisan ayında yararlanılacak tutarlar, Mayıs ayının prim borcundan mahsup edilecek.

BAŞLADIĞI TARİHTEN İTİBAREN ÜÇ AY

İşveren, kişinin işe alındığı ay dahil olmak üzere 3 aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanacak. Uygulama şöyle olacak:

- Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı Şubat, Mart ve Nisan aylarında,

- Mart ayında işe alınan sigortalılardan dolayı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,

- Nisan ayında işe alınan sigortalılardan dolayı ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yararlanabilecek.

İSTİHDAMI TEŞVİK EDEN DESTEKLER

Kısa çalışma ödeneği: Ekonomik sebeplerle, iş yerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanların ücreti devletten. 3 ay boyunca ücret İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Başvuru İŞKUR'a yapılıyor. Detaylı bilgi iskur.gov.tr'de.

İşbaşı eğitim katkısı: İŞKUR ile yürütülen işbaşı eğitim programı kapsamında kursiyere 3 aylık eğitim boyunca aylık 2 bin 21 lira (asgari ücret), imalat ve bilişimden kursiyere 6 ay boyunca 2 bin 21 lira aylık ve teknoloji gibi stratejik alanlarda 9 ay boyunca eğitim alacak kursiyere de aylık 2 bin 210 lira harçlık verilecek.