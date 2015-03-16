Kısa vadeli dış borçlar Ocak'ta 133 milyar dolara çıktı!

Merkez

Bankası verilerine göre, uzun vadeli olup da önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlarla birlikte toplam kısa vadeli dış borç stoku 166.1 milyar dolara yükseldi. Söz konusu stokun 28.2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.4 artarak 97.3 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.5 azalarak 35.4 milyar dolara geriledi. Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yıl sonuna göre yüzde 142 milyon dolar artışla 48.2 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6.3 azalışla 12.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2014 yıl sonuna göre yüzde 9.2 azalışla 23.1 milyar dolar ve yurtdışı

yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2014 yıl sonuna göre yüzde 3.1 artarak 13.8 milyar dolar oldu. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları da, 2014 yıl sonuna göre yüzde 5.7 azalışla 26.2 milyar dolara geriledi. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2014 yıl sonuna göre yüzde 4.3 azalarak 17.1 milyar dolara enerken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0.8 artarak 115.6 milyar dolara çıktı.