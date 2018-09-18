‘Kırtasiye malzemeleri halkın cebini yakıyor’

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi tüm kırtasiye malzemelerinin ateş pahası olduğunu belirterek, Ak Parti’ye yüklendi

‘Kırtasiye malzemeleri halkın cebini yakıyor’
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VATANDAŞIN çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılarken, ceplerini de döviz dalgalanmalarının verdiği etkiyle daha çok düşünür olduğunu söyleyen Apaydın, “Eğitim sistemimizin karmaşıklığı gün geçtikçe çözülmez bir hal alıyor. Çocuklarımız her yeni dönem başlangıcında yeni sistem tartışmaları ile okullarına başlıyor. Devlet güvencesinde eğitimin sunulduğu devlet okullarımızın bazılarında yine öğrenci kayıtları sırasında kayıt ücreti alındığını duyuyoruz. Bu durum, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına zor şartlarda başlamasına sebep oluyor” dedi.

‘ÖĞRETMENLERİN ATAMA ÇİLESİ SÜRÜYOR’
Sınıflarda öğrenci yığılmaları ve buna çözüm bulunamayan birçok okul olduğunu iddia eden Apaydın, “Belirli branşlarda öğretmeni olmayan okullar ve bu branşlarda atama bekleyen çok sayıda öğretmen var. Öğretmen adayları, büyük emeklerle mezun oldukları okullarından işsizlik gerçeği ile yüzleşerek hayata atılıyorlar. Atanamayan öğretmenlerin sayısı oldukça fazla. Öğretmenlik yetisine sahip birçok insanın kendini idame edebilmek için başka meslekler yaptıklarını görüyoruz. Devletin kendi branşlarından öğretmen alımı yapmasını bekleyen binlerce öğretmen adayı var. Ve bunların birçoğunu da temel branşlarda atama bekleyenler oluşturuyor. Eğitim sisteminin tezatlar sistemi haline geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Umarız ki atanamayan öğretmenlerimizin, sistemsizlik içerisinde kaybolan çocuklarımızın bu problemlerine en kısa sürede etkin bir çözüm bulunur” diye konuştu.

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