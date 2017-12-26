Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111822
ALTIN
156.965
DOLAR
3.8097
STERLİN
5.0859
EURO
4.5206
Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı
Her sohbeti akıcı hale getirmenin...
26 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Aralık 2017 Yeni Alanya...
26 Aralık 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
26 Aralık Günlük Burç Yorumu
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...

Kırmızı iç çamaşırı satışları sekiz milyon dolara dayandı

Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı satışlarının tahmini cirosu sekiz milyon dolar olarak öngörülüyor

Kırmızı iç çamaşırı satışları sekiz milyon dolara dayandı

Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı satışlarının tahmini cirosu sekiz milyon dolar olarak öngörülüyor

26 Aralık 2017 Salı 17:15
Kırmızı iç çamaşırı satışları sekiz milyon dolara dayandı
banner404

TÜM İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Osman Alyüz yaptığı açıklamada, Türkiye’de gerçekleştirilen kırmızı iç çamaşırı satışları diğer ülkelere göre iki kat daha fazla olduğunu söyleyerek, “İç çamaşırı sektörü yılbaşına her yıl olduğu gibi çok hararetli bir şekilde hazırlanıyor.
Sosyal medyaya, gazetelere, dergilere verilen ilanların yanı sıra yılbaşı öncesi indirim kampanyası adı altında yapılan indirimli satışlar ile sektör oldukça canlı bir grafik çizmeye başladı.
Özellikle yılbaşı için hazırlanan kırmızı iç çamaşırları, yılbaşında uğur getirdiğine inanan herkes tarafından mutlaka alınıyor. Özellikle yılbaşı hediyesi olarak ilk tercih olan kırmızı iç çamaşırları; yılbaşı öncesinde adeta iç giyim sektörü için ‘sihirli çamaşırlar’ diye adlandırılıyor.
Kadınların olduğu kadar erkeklerin de yılbaşı hediyesi olarak eşlerine ve sevgililerine hediye ettiği kırmızı; iç çamaşırları en az sevgililer günü kadar iç giyim sektöründe satışların hareketlenmesine yol açıyor. Yılbaşının yanı sıra kırmızı iç çamaşırları aşkın rengi olduğu için 14 Şubat sevgililer gününde en az yılbaşında olduğu  kadar satılıyor.
Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yılbaşı öncesi ve yılbaşında dört milyon dolara yakın iç çamaşırı satılmış. Bu yıl beklenen kırmızı iç çamaşırı satışı sektör olarak beş milyon dolar civarında. Yurtdışına bu yılbaşı öncesi yapılacak tahmini sektör satışı üç milyon civarında” dedi.
Türkiye’de yılbaşında satılan iç çamaşırı ile yurt dışına satılan iç çamaşırı rakamları arasında nerdeyse yüzde 50 fark olduğunu söyleyen Alyüz, “Yılbaşı için hazırlanan kırmızı iç çamaşırları yılbaşı sonrasında sevgililer gününde de tekrar piyasaya reklam kampanyaları ile beraber sunularak kalan stoklarda hızlı bir şekilde eritiliyor.
Yılbaşı ve sevgililer gününe özel hazırlanan kırmızı iç çamaşırları sektörün en önemli günlerinden ikisidir diyebiliriz. Bunun için fazladan stoklara  kırmızı iç çamaşırları yüklemesi mutlaka yapılıyor. Yetişmediği takdirde atölyelerde hızlı bir şekilde seri üretim yapılıyor. Aşkın rengi olduğu için özellikle sevgili ve evli çiftlerin hediye konusunda ilk tercih ettikleri renk” dedi.
2016 yılında Türkiye’de iç giyim sektörünün toplam cirosunun altı milyar  dolar civarında olduğunu söyleyen Alyüz, “Bu cironun 3.5 milyar doları tamamen renkli iç çamaşırlarından satılan rakamlardan oluşuyor. Bu yılki  sektörün beklentisi yedi milyar dolar civarında yani dört milyar  dolara yakın yıllık bir satış beklentisini renkli iç çamaşırları satışları oluşturuyor diyebiliriz” dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 26.12.2017 17:20
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KülotKırmızı çamaşırLç çamaşırıİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneydoğu'da akılalmaz olay! Kaçak elektrik ile Bitcoin üretiyorlar
Güneydoğu'da akılalmaz olay! Kaçak elektrik ile Bitcoin üretiyorlar
Taşeron işçilerin kadro başvuruları için tarih belli oldu
Taşeron işçilerin kadro başvuruları için tarih belli oldu
Yoksulluk sınırı bir ayda 133 lira arttı
Yoksulluk sınırı bir ayda 133 lira arttı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim