Kırmızı et konusunda vatandaşı rahatlatan açıklama geldi

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, Türkiye'de 2016'da 14 milyon 800 bin olan büyükbaş hayvan sayısının geçen sene 17 milyon 42 bin 506'ya ulaştığını söyledi. Kırmızı ete yüzde 20 zam yapılacağı yönündeki açıklamaları "spekülatörlük" olarak nitelendiren Yardımcı, Kurban Bayramı dolayısıyla herkesin dolabında et olduğunu belirtti."Türkiye'de şu anda et sıkıntısı yok. Neye istinaden 'yüzde 20 zam yapılacak' diye açıklama yapılıyor. Ete zam yok. Bir-iki ay da kesinlikle ete zam olmayacak." diyen Yardımcı, kışın köylerden hayvan az indirildiği için 50 kuruş-1 lira zam gelebildiğini dile getirdi.

"VATANDAŞ DÜKKANA GİRMEDEN AYAĞINI KESİYORUZ"

Basında yer alan zam açıklamalarının sektörü olumsuz etkilediğini savunan Yardımcı, şunları kaydetti:"Ete yüzde 20 zam geldiği zaman 32 liraya kesilen danada bir kilo ette 6 lira fark eder. 300 kilo hayvanda bin 800 lira fark yapar. Üretici de 2 bin lira zam gelecek diye malını bekletiyor. Yem veriyor o zaman yağa oturuyor kalitesi düşüyor. İşletmecilerin işine geliyor. Salam, sosis ve sucukta onları kullanabilirler. Zam yapılacak diye vatandaşları kandırmayalım, yüzde 20 zamda 50 liralık et 60 lira olur. Vatandaş dükkana girmeden ayağını kesiyoruz. Bizde zam yok."

"BİR YILDA 2 LİRA ZAM YAPILDI"

Yardımcı, Türkiye'de hayvancılığın daralmadığını, aksine genişlediğini ifade ederek, buzağı ölümlerini önleme çalışmalarının sektöre çok katkısı olduğunu söyledi."Etimiz de çok hayvanımız da var. Dışarıdan et ithalatı olmaması gerekiyor, besin materyali gelsin ama et gelmesin." diyen Yardımcı, geçen sene 48 lira olan kırmızı etin kilogramının bu sene 50 lira olduğunu anımsattı.Kırmızı ete bir senede iki lira zam geldiğini belirten Yardımcı, "Et temel gıda maddesidir. Kırmızı ete zam dedikoduları sektöre zarar veriyor, işimizi aksatıyor. Vatandaş yarım kilo kıyma alayım diyor, yüzde 20 zam açıklamasını okuyunca vazgeçiyor." dedi.