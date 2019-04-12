Kırmızı biber 30 liraya yükseldi

Geçen hafta market fiyatı 20 lira olan kırmızı biberin kilogram fiyatı bugün itibari ile bazı marketlerde 30 liraya çıktı. Böylece 1 hafta içerisinde kırmızı biberin fiyatı yüzde 50 oranında yükseldi.

Kırmızı biber 30 liraya yükseldi
banner404

AYNI biberin kilogram fiyatı İstanbul Hali’nde ise 18 ile 20 lira arasında satılıyor. Çanakkaleli ve Antalyalı üreticiler şu an piyasada çok ürün olmadığını bu nedenle fiyatların arttığını söylüyor. Kırmızı biberdeki fiyat artışlarının ürün yokluğundan kaynaklandığını belirten Çanakkale Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, “Fiyat artışları ürün yokluğundan kaynaklanıyor. Yeni mahsüller daha yeni yeni çıkmaya başladı. Bu nedenle fiyatlar daha oturmadı. Oturmadığından dolayı da bu denli yüksek. Tabi burada fırsatçılık var mı yok mu onu tam bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: SÖZCÜ

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AK Parti, bir büyükşehir için daha harekete geçti:...
AK Parti, bir büyükşehir için daha harekete geçti:...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472