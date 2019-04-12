Kırmızı biber 30 liraya yükseldi

AYNI biberin kilogram fiyatı İstanbul Hali’nde ise 18 ile 20 lira arasında satılıyor. Çanakkaleli ve Antalyalı üreticiler şu an piyasada çok ürün olmadığını bu nedenle fiyatların arttığını söylüyor. Kırmızı biberdeki fiyat artışlarının ürün yokluğundan kaynaklandığını belirten Çanakkale Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, “Fiyat artışları ürün yokluğundan kaynaklanıyor. Yeni mahsüller daha yeni yeni çıkmaya başladı. Bu nedenle fiyatlar daha oturmadı. Oturmadığından dolayı da bu denli yüksek. Tabi burada fırsatçılık var mı yok mu onu tam bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: SÖZCÜ