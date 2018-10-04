Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

YAPILAN düzenleme ile kira zam oranlarının belirlenmesinde artık TÜFE yerine ÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınması kararlaştırılmıştı. Dün açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamına göre ÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 21,36 olarak belirlendi. Buna göre bu ay sözleşmesi biten kiracılar yüzde 21,36 oranıyla kontratlarını yenileyecek.

ÜFE'YE BAKILIYOR

Posta'da yer alan habere göre, kiraya yapılacak zammın yasal bir sınırı var ve bu sınır 1 Temmuz 2012'de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda. Taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor.

12 AYLIK ORTALAMA ALINACAK

ÜFE'ye bakarken aylık veya yıllık orana değil, 12 aylık ortalamaya bakılacak. Bu rakam da dün yüzde 21,36 olarak açıklandı. Sözleşmesi bu ay bitecek olanlar yüzde 21.36'yla yenileyecek. 1000 liralık kira 1213 lira olacak. Yıllıkta ek maliyet 2556 lira. Bu tavan fiyat.

TÜFE'YE GÖRE ARTIŞ OLASAYDI YÜZDE 13,75 OLACAKTI

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP), kira artışının ÜFE yerine TÜFE'ye endeksleneceği yer almıştı. TÜFE'ye göre kira artışı uygulaması başlamış olsaydı artış yüzde 13.75 oranında kalacaktı. Borçlar Kanunu'ndaki kira artış maddesinin uygulanması iş yerleri için 2020 yılında yürürlüğe girecek.