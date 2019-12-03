Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, Kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı. Böylece 2020 kira zam oranı yüzde 15,87 oldu.

2020 KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira 1000 lira- Yeni kira 1158 lira

Eski kira 1100 lira - Yeni kira 1274 lira

Eski kira 1200 lira - Yeni kira 1390 lira

Eski kira 1300 lira - Yeni kira 1506 lira

Eski kira 1400 lira - Yeni kira 1622 lira

Eski kira 1500 lira - Yeni kira 1738 lira

Eski kira 1600 lira - Yeni kira 1853 lira

Eski kira 1700 lira - Yeni kira 1969 lira

Eski kira 1800 lira - Yeni kira 2085 lira

Eski kira 1900 lira - Yeni kira 2201 lira

Eski kira 2000 lira - Yeni kira 2317 lira

Eski kira 2000 lira - Yeni kira 2317 lira

Eski kira 2200 lira - Yeni kira 2549 lira

Eski kira 2500 lira - Yeni kira 2896 lira

Eski kira 2750 lira - Yeni kira 3186 lira

Eski kira 3000 lira - Yeni kira 3476 lira