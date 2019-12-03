Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu
Kasım ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15,87 oldu. İşte kiraya göre artış oranları.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, Kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı. Böylece 2020 kira zam oranı yüzde 15,87 oldu.
2020 KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI
Eski kira 1000 lira- Yeni kira 1158 lira
Eski kira 1100 lira - Yeni kira 1274 lira
Eski kira 1200 lira - Yeni kira 1390 lira
Eski kira 1300 lira - Yeni kira 1506 lira
Eski kira 1400 lira - Yeni kira 1622 lira
Eski kira 1500 lira - Yeni kira 1738 lira
Eski kira 1600 lira - Yeni kira 1853 lira
Eski kira 1700 lira - Yeni kira 1969 lira
Eski kira 1800 lira - Yeni kira 2085 lira
Eski kira 1900 lira - Yeni kira 2201 lira
Eski kira 2000 lira - Yeni kira 2317 lira
Eski kira 2000 lira - Yeni kira 2317 lira
Eski kira 2200 lira - Yeni kira 2549 lira
Eski kira 2500 lira - Yeni kira 2896 lira
Eski kira 2750 lira - Yeni kira 3186 lira
Eski kira 3000 lira - Yeni kira 3476 lira
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