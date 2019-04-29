Kira yardımı almak isteyenler dikkat! Birçok kişi bu detayı bilmiyor

Kamu Denetçiliği Kurumu, yıkılma riski bulunan evini boşaltan ve kira yardımı talebi belediye tarafından reddedilen vatandaş için devreye girdi. Ombudsmana başvuran vatandaşın talebinin mevzuata uygun olduğu ilgili kuruma bildirilerek, kira yardımı verilmesi gerektiği ifade edildi.

Kira yardımı almak isteyenler dikkat! Birçok kişi bu detayı bilmiyor
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KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), yıkılma riski nedeniyle evini boşaltarak kiraya çıkan vatandaşın "kira yardımı" talebi konusunda devreye girerek mağduriyetinin giderilmesini sağladı.

YARDIM TALEBİ BELEDİYE TARAFINDAN REDDEDİLDİ

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bağcılar'da bir vatandaş, evinin yıkılma riski olduğu için kiraya çıktı ancak Kentsel Dönüşüm Projesi öncesinde evini boşalttığı için kira yardımı talebi belediye tarafından reddedildi.

KDK, KİRA YARDIMI VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ

Vatandaş, kira yardımı alamadığı için mağduriyet yaşadığını iddia ederek ombudsmana başvurdu. Başvurunun KDK tarafından incelenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesinden bilgi ve belge talep edildi. KDK, vatandaşın talebinin mevzuata uygun olduğunu, hakkaniyetli bir idare için kira yardımının verilmesi gerektiğini ifade etti.

VATANDAŞIN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Belediye yetkilileriyle görüşmeler neticesinde vatandaş, kira yardımı konusunda yeni başvuru yaptı ve idare de başvuruyu kabul etti.

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