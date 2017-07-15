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Kira geliriyle kredi borcu ödeyenlere, kira sigortası

Türkiye’de toplamda 2 milyonu aşkın kişi konut kredisi kullanıyor. Ev sahibi olmak için kredi yükü altına girenler borçlarını, satın aldığı evin kira geliriyle ödüyor. Kira gelirinin kesintiye uğradığı durumlarda ev sahibi, konutun ipotek altına alınması, icra yoluyla satılması gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Kira ödemelerinin sigorta vasıtasıyla garanti altına alınması, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçerken, bu durumun bankacılık sektörünü olumlu yönde etkileyeceği belirtiliyor

Kira geliriyle kredi borcu ödeyenlere, kira sigortası

Türkiye’de toplamda 2 milyonu aşkın kişi konut kredisi kullanıyor. Ev sahibi olmak için kredi yükü altına girenler borçlarını, satın aldığı evin kira geliriyle ödüyor. Kira gelirinin kesintiye uğradığı durumlarda ev sahibi, konutun ipotek altına alınması, icra yoluyla satılması gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Kira ödemelerinin sigorta vasıtasıyla garanti altına alınması, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçerken, bu durumun bankacılık sektörünü olumlu yönde etkileyeceği belirtiliyor

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:29
Kira geliriyle kredi borcu ödeyenlere, kira sigortası
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TÜRKİYE'DE geçtiğimiz yıl 500 bine yakın kişi olmak üzere, toplamda 2 milyonu aşkın konut kredisi kullanan vatandaş bulunuyor. Konut kredisi kullananların birçoğu, satın alınan evden elde edilen kira geliriyle kredi taksitini ödüyor. Kiracının kirayı ödemediği durumlarda gelirde bir kesinti oluşması sonucunda ise bankaya borç ödenemediği için ev sahibi icraya kadar giden bir süreçle karşı karşıya kalıyor. Uzman bankacılara göre, kira gelirini garanti altına alan Ray sigorta’nın Trink Kira Sigortası ile ev sahibinin mağdur olmasına engel olunurken, düzenli borç ödenmesi ve güvenle borç çekenlerin oranındaki artış, bankacılık sektörünün gelişimine de katkı sağlayacağı belirtildi.

Trink Kira Sigortası’nın satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Derya Gülgeç; "Dar gelirli hane halklarının ve yatırımcı sıfatı ile mülk edinenlerin kira gelirine bel bağlayarak konut alımına girişmeleri, kiranın ödenmemesi nedeniyle taksitlerin geri ödemelerinde oluşan düzensizlik; kredinin önce yakın izlemeye alınmasına, akabinde takip sürecine girmesine ve ipotek alınan konutun icra yoluyla satılmasına kadar gidebilmektedir. Bu sebeple kiraya verilen evin kira ödemelerinin sigorta vasıtasıyla garanti altına alınması bu tarz mağduriyetlerin önüne geçecektir. Kiranın tahsil edilmemesi durumunda sigorta firmasının devreye girmesiyle kredi taksitlerinin ödenmesi temin edilebilecektir. Ayrıca, kira ödemelerinin garanti altına alınacağını bilen vatandaş daha emin bir şekilde kredi kullanımını yapabilecek, bu durum konut kredisi talebini artırabilecektir. Bu talep artışı haliyle inşaat ve finans sektörünü olumlu istikamette etkileyecektir" dedi.

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Son Güncelleme: 15.07.2017 11:01
Anahtar Kelimeler:
Kuzey SigortaDerya Gülgeç
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