Kira gelir beyanı dönemi başladı! Kimler beyan verecek, ne zaman bitiyor?

TÜRKİYE genelinde yüz binlerce hatta milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi bugün başladı. Her yıl 1 Mart'ta başlayıp 25 Mart'ta sona eren beyan dönemi, 25 Mart resmi tatile denk geldiği için bu günü takip eden ilk iş günü olan 26 Mart'ta sona erecek. 2018’de kiraladığı konuttan 4 bin 400 TL’nin (istisna tutarı), iş yerinden ise 34 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar beyan vermek zorunda. Beyanname doldururken nelere dikkat edilmesi gerekiyor...

BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Vatandaşlar ‘www.gib.gov.tr’ adresi üzerinden ‘hazır beyan sistemi’ne girerek hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebilecek. ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine de beyanname verilebilecek.

EVDE HİZMET VERİLİYOR MU?

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar ‘444 0 189’ numaralı Vergi İletişim merkezi’nden yardım isteyebilecek.

YANLIŞ BEYANDA NE OLUR?

Kira gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlış beyan verenler istisna oranından faydalanamıyor. ayrıca bu kişilere usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası uygulanıyor. Vergi kaçırmak artık imkansız. tapu, elektrik, doğal gaz, su abonelikleri ile banka, ptt, sigorta gibi kurumlardan tespit ediliyor.

BEYANDA HANGİ YÖNTEMİ TERCİH ETMEK GEREKİYOR?

Denetim Turkey başkanı ve yeminli mali müşavir Dr. Hayrullah Doğan’ın verdiği bilgiye göre; ‘götürü gider’ ve ‘gerçek gider’ olmak üzere 2 yöntemden biri seçilecek. Götürü gider hiçbir masrafınız olmasa bile kazançtan yüzde 15 indirim yapmanızı sağlıyor. Bu yöntemi seçenler 2 yıl boyunca aynı yöntemi tercih ediyor. Gerçek giderde ise giderleriniz varsa vergi ödemesi bile çıkmayabilir.

KONUT KREDİSİYLE ALINDIYSA NE YAPILMALI?

Kiraya verdiğiniz evi, banka kredisi kullanarak satın aldıysanız, ‘ödediğiniz faizleri’, kira gelirinizden düşebilirsiniz. bankaya yapılan ödemelerin toplamını değil, o ödemelerin içinde yer alan ‘faizleri’ gelirden indirebilirsiniz. bu indirimden işyeri kira geliri elde edenler de yararlanabiliyor.

EVİNİ KİRAYA VERİP KİRADA OTURAN NE YAPACAK?

Evini kiraya veren, kendisi de kirada oturuyorsa, ‘gerçek gider’ yöntemini seçerek, ödediği kirayı elde ettiği kiradan düşürerek ciddi bir indirim avantajı elde edebilir.

KİRACI KİRAYI ZAMANINDA ÖDEMEMİŞSE NE OLACAK?

Kiranın süresinde tahsil edilmemiş olması veya borçlu kalınması halinde tahsil edilmeyen kiralar için beyanda bulunmak gerekmiyor.

EVİ SON 5 YILDA ALANLARIN NE GİBİ AVANTAJLARI VAR?

Konutu, son 5 yıl içinde satın aldıysanız ciddi bir avantajınız var. Kira gelirini beyan ederken ‘gerçek gider’le, evin satın alma bedelinin yüzde 5’ini kira gelirinizden düşebilirsiniz. İşyeri olarak kiraya verilenler kapsam dışında.

VERGİDEN HANGİ GİDERLER DÜŞEBİLİR?

Kira aldığı evin bakım onarım gideri, sigorta giderleri, emlak vergileri, ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, vergi, resim, harç ve şerefiyeler, kira gelirlerinden gider olarak indirilebiliyor. Kiraya verilen konutun satın alma bedelinin yüzde 2’si ‘amortisman’ olarak, yıllık kira gelirinden indirilebiliyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

CEZASI VAR

Kira gelirlerini söz konusu dönemde beyan etmeyenlerin veya eksik beyan edenlerin istisna tutarlardan yararlanamıyor. İdarece bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabiliyor. Vergi ziyaı cezası kesilmeden yalnızca bir kat usulsüzlük cezası ve pişmanlık zammı öder. Konut ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır.