Kira artış oranı belli oldu!

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor. Nisan ayı enflasyon oranları belli oldu. Kiralardaki artış oranı da netleşti.

Kira artış oranı belli oldu!
banner404

8 OCAK'TA çıkan torba yasadan itibaren kira artışı ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirleniyor. Peki açıklanan son verilerine göre kim ne kadar kira ödeyecek? İşte detaylar...
Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı. 
İŞYERİNDE SON 1 YIL 
Dün açıklanan veriye göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 19.39 oldu. Buna göre; bu ay kontrat yenilenirse ev sahibi en fazla yüzde 19.39 oranında zam yapabilecek. Ev sahibi kira zammını bu tutarın üzerinde yapamaz. Sınırı aşarlarsa, kiracı dava açabiliyor. İş yerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına ise 1 Temmuz 2020’de geçilecek. Şu aşamada mülk sahibinin talebi dikkate alınacak
 
NE KADAR ÖDEYECEK? (TL)
 
Mevcut    Yeni
 
500        597
 
600      716
 
700      836
 
800     955
 
900    1075
 
1000    1194
 
1100     1313
 
1200    1433
 
1300    1552
 
1400 1671
 
1500   1791
 
1600    1910
 
1700    2030
 
1800 2149
 
1900 2268
 
2000   2388
 
2300   2746
 
2500    2985
 
2700    3224
 
3000    3582
 
4000 4776
 
5000   5970

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kan donduran olay! Bagaja koyup diri diri yaktılar
Kan donduran olay! Bagaja koyup diri diri yaktılar
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472