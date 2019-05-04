8 OCAK'TA çıkan torba yasadan itibaren kira artışı ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirleniyor. Peki açıklanan son verilerine göre kim ne kadar kira ödeyecek? İşte detaylar...
Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.
İŞYERİNDE SON 1 YIL
Dün açıklanan veriye göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 19.39 oldu. Buna göre; bu ay kontrat yenilenirse ev sahibi en fazla yüzde 19.39 oranında zam yapabilecek. Ev sahibi kira zammını bu tutarın üzerinde yapamaz. Sınırı aşarlarsa, kiracı dava açabiliyor. İş yerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına ise 1 Temmuz 2020’de geçilecek. Şu aşamada mülk sahibinin talebi dikkate alınacak
NE KADAR ÖDEYECEK? (TL)
Mevcut Yeni
500 597
600 716
700 836
800 955
900 1075
1000 1194
1100 1313
1200 1433
1300 1552
1400 1671
1500 1791
1600 1910
1700 2030
1800 2149
1900 2268
2000 2388
2300 2746
2500 2985
2700 3224
3000 3582
4000 4776
5000 5970
Kira artış oranı belli oldu!
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor. Nisan ayı enflasyon oranları belli oldu. Kiralardaki artış oranı da netleşti.
8 OCAK'TA çıkan torba yasadan itibaren kira artışı ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirleniyor. Peki açıklanan son verilerine göre kim ne kadar kira ödeyecek? İşte detaylar...