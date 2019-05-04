Kira artış oranı belli oldu!

8 OCAK'TA çıkan torba yasadan itibaren kira artışı ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirleniyor. Peki açıklanan son verilerine göre kim ne kadar kira ödeyecek? İşte detaylar...

Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

İŞYERİNDE SON 1 YIL

Dün açıklanan veriye göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 19.39 oldu. Buna göre; bu ay kontrat yenilenirse ev sahibi en fazla yüzde 19.39 oranında zam yapabilecek. Ev sahibi kira zammını bu tutarın üzerinde yapamaz. Sınırı aşarlarsa, kiracı dava açabiliyor. İş yerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına ise 1 Temmuz 2020’de geçilecek. Şu aşamada mülk sahibinin talebi dikkate alınacak



NE KADAR ÖDEYECEK? (TL)



Mevcut Yeni



500 597



600 716



700 836



800 955



900 1075



1000 1194



1100 1313



1200 1433



1300 1552



1400 1671



1500 1791



1600 1910



1700 2030



1800 2149



1900 2268



2000 2388



2300 2746



2500 2985



2700 3224



3000 3582



4000 4776



5000 5970