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Kipa, 50 milyon liralık AVM`yi zararına sattı

Kipa'ya ait Tekirdağ Çerkezköy'deki AVM, 44 milyon lira bedelle zararına satıldı

Kipa, 50 milyon liralık AVM`yi zararına sattı

Kipa'ya ait Tekirdağ Çerkezköy'deki AVM, 44 milyon lira bedelle zararına satıldı

09 Ocak 2018 Salı 15:24
Kipa, 50 milyon liralık AVM`yi zararına sattı
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KİPA'DAN yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy AVM'yi 44,1 milyon TL bedelle sattığını duyurdu. Değerleme raporunda AVM'nin 50 milyon TL olduğu belirtilen şirketin bilançosunda, bu satıştan 7 milyon 721 bin 200 TL zarar yazıldığı da belirtildi. Açıklamada ayrıca AVM'nin değerinin altında satışın nedeni olarak genel pazar koşulları gösterildi.

MİGROS, KİPA'YI KOTTAN ÇIKARMA KARARI ALMIŞTI

KİPA'nın yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"08.01.2018 tarihi itibariyle Şirketimiz mülkiyetinde yer alan gayrimenkullerden Çerkezköy Alışveriş Merkezi'nin Aksistem Elektromekanik San. Tic. Ltd. Şti 'ne satışı 44.067.800 TL KDV hariç bedel ile tamamlanmış ve tapu devri gerçekleştirilmiştir."

 Migros, geçtiğimiz günlerde Kipa'yı kottan çıkarmak için karar almıştı.

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MigrosÇerkezköyKİPAEKONOMİ
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