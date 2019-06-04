Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar dolar ihracat

Kimya sektörünün ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 1 milyar 944 milyon dolar olarak gerçekleşti

Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar dolar ihracat
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İSTANBUL Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden  (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya sanayinin ihracatı, geçen ay 2018'in aynı  dönemine kıyasla yüzde 33,1 yükselişle 1 milyar 944 milyon dolar oldu.
Sektör, şimdiye kadar aylık bazdaki en yüksek ihracatını  gerçekleştirmiş oldu.
İhracatta ikinciliğini koruyan kimya sanayinin 5 aylık ihracatı ise  yüzde 24,6 artışla 8 milyar 693 milyon dolara ulaştı. 
"KİMYA SANAYİ, İHRACATIN GURUR TABLOSUNA İMZA ATIYOR" 
Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil  Pelister, sektörün 2019 yılında beş aydır üst üste ihracatta ikinci olmayı  başardığına dikkati çekti. 
Kimya sanayisinin, ihracatın gurur tablosuna imza attığını dile  getiren Pelister,  şunları kaydetti: 
"2019 yılı mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre, yüzde 33,1  artışla 1 milyar 944 milyon dolar kimya ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 5 aylık  dönemde ihracatımız yüzde 24,6 artışla 8 milyar 693 milyon dolara ulaştı. Küresel  ekonomik duruma rağmen sektörümüz büyük bir gayretle ihracatını artırıyor ve  yüksek bir performans gösteriyor. Ayrıca mayıs ayında sektörümüzün yapmış olduğu  ihracat şimdiye kadarki aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu. Bu başarılı  ihracat grafiğini devam ettireceğimize inanıyor, hedef pazarlara yönelik  çalışmalarımızla ve diğer faaliyetlerimizle birlikte ihracatımızın daha da artacağını umuyoruz."

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