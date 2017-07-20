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Kimya devi yatırımı 2 yıl öne çekti

MKS DevO, siparişleri yetiştirmek için yeni üretim fabrikasını 2018 yılına yetiştirecek. Şirket bu sayede ihracatını ikiye katlayacak

Kimya devi yatırımı 2 yıl öne çekti

MKS DevO, siparişleri yetiştirmek için yeni üretim fabrikasını 2018 yılına yetiştirecek. Şirket bu sayede ihracatını ikiye katlayacak

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:16
Kimya devi yatırımı 2 yıl öne çekti
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KİMYA devi MKS DevO, 2020 yatırımını öne çekti ve ihracat hedefini büyüttü. İnşaat, deterjan, tekstil,  ve plastik sektörleri için kimya hammaddesi üreten MKS DevO, Bandırma-Gönen yatırımlarını 75 bin metrekareye çıkarttı.

MKS DevO Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün, geçen yıl mevcut fabrikaya ek tesis yaparak hayata geçirdikleri, plastik üretiminde kullanılan kanserojenik olmayan ftalatsız, organik plastik hammaddeleri üretmeye başladıklarını söyledi. Şengün, bunun yanı sıra reaktif dijital mürekkep üretimine de hız verdiklerini ve bu iki üretimin ek yatırımın kapasitesini doldurmasıyla yeni bir tesis yatırımı ihtiyacının ortaya çıktığını vurguladı.

Buradan yola çıkarak Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 bin metrekarelik bir üretim tesisini daha hayata geçirmek üzere projeleri tamamladıklarını ifade eden Korgün Şengün, 2020’ye kadar yapmayı planladıkları 20 milyon TL’lik yatırımı da öne çektiklerini ve 2018 yılı içerisinde tamamlayacaklarını belirtti.

Şengün, ftalatsız plastik hammaddesi ihracatında ABD, Güney Afrika gibi ülkelenrde büyük başarı elde ettiklerini dile getirerek, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere ihracatlarını ikiye katlayarak büyüttüklerinin altını çizdi. Bu ek tesis için hedeflemiş oldukları 10 milyon dolarlık ihracat hedefini 20 milyon dolara revize ettiklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 11:07
Anahtar Kelimeler:
MKS DevO
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