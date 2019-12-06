Kimlik, pasaport ve ehliyet ile ilgili önemli açıklama: O haberler...
Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili çıkan haberler hakkında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili haberler hakkında açıklama yaptı.
Müdürlük açıklamasında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığının anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar denildi:
“T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur”.
Alanya'da Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğlunun serbest kalmasını nasıl değerleniriyorsunuz?
|İmsak
|06:24
|Güneş
|07:49
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|14
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|43
|2. Leicester City
|15
|35
|3. Man City
|15
|32
|4. Chelsea
|15
|29
|5. Wolverhampton
|15
|23
|6. M. United
|15
|21
|7. Crystal Palace
|15
|21
|8. Tottenham
|15
|20
|9. Sheffield United
|15
|19
|10. Arsenal
|15
|19
|11. Newcastle
|15
|19
|12. Burnley
|15
|18
|13. Brighton
|15
|18
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. West Ham
|15
|16
|16. Aston Villa
|15
|15
|17. Southampton
|15
|15
|18. Everton
|15
|14
|19. Norwich City
|15
|11
|20. Watford
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6