Kimliğinizle gitmeniz yeterli! Karşılıksız ayda 1,384 TL

ENGELLİYE bakan yakınına

Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 ve ‘Ağır engelli’ ibaresi bölümünün ‘evet’ olarak işaretlenmesi gerekiyor. Ayrıca kişi başına düşen gelir 1219 liranın altına olmalı. Aylık ödeme 1384 lira olan yardım için başvuru ikametgahın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yapılacak.

2022 aylığı

Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri 609 liradan az olması gerekiyor. Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dahil edilmez. Yaşlılara 637 lira, engellilere 483-724 lira arasında ödeme yapılıyor.

Dul ve muhtaç aylığı

Eşi vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılıyor.

Ev kadınlarına kredi imkanı

Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ailelere 'Gelir Getirici Projeler' adı altında sağlanıyor. Amaç, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri.

Genel sağlık sigortası

Hanedeki kişi başına düşen geliri 852 liranın altında olanlara devlet destekli sağlık hizmeti sağlanıyor. Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılmalı. Bu yardım; annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş olan 18 yaşın altındaki çocuklara ödeniyor. Ayrıca kişi başına düşen gelir 1219 liranın altına olmalı. Aylık ödeme 1384 lira olan yardım için başvuru ikametgahın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yapılacak.

Doğum yardımı

İlk çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600'er TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT'den çekiliyor.

Eğitim yardımı

Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için 40 TL, erkek çocukları için 35 TL. Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 60 TL, erkek çocukları için 50 TL. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Ya rdım için hanedeki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekiyor.

Dar gelirliye elektrik

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadarını devlet karşılıyor. Devlet ayrıca, 'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği' sağlıyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.

Muhtaç asker ailesine destek

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşine, bekar ise annesi, anne hayatta değilse babası başvuru yapabiliyor. Aylık 275 TL olan ödeme 2 ayda bir 550 TL olarak PTT'ye yatırılıyor. Ödeme şu anda en fazla 12 ay. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na.

Yetim çocuğa destek

Çocuk başına aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir 200 TL ödeme yapılır.