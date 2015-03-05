Kilosu 4 bin lira ama taleplerden sistem kilitlendi

ÇAYKUR'DAN edinilen bilgiye göre, internet üzerinden ilk etapta 5 bin adet olarak satışa sunulan 20 gramlık 80 TL değerindeki beyaz çay şişelerinden bin adeti ilk saatlerde satıldı. Beyaz çay almak isteyenler ’www.caykursatis.com’ adresine yoğun bir şekilde girince sistemde zaman zaman kilitlenmeler yaşandı.

Devam eden yoğunluk yüzünden alış veriş sırasında banka tahsilat onaylarındaki gecikmelerin kilitlenmelerin devam etmesine neden olduğu belirtildi. Sistemdeki kilitlenmelere rağmen ikinci günde 5 bin beyaz çay paketinden yaklaşık bin 500’ü satıldı. Talebi karşılayabilmek için üreticiden alınan bin 531 kilo tomurcuktan elde edilen 370 kilo beyaz çayın kalan kısmının paketlemesine hızla devam edildiği bildirildi. İki gün içerisinde gerçekleşen beyaz çay satışlarından ÇAYKUR’un kasasına yaklaşık 120 bin TL girdi.