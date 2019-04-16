Kıdeme çifte güvence

MİLYONLARCA çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı reformu kapsamında ikili fon sistemi masaya yatırılıyor. Yeni kıdem sisteminde, fonlu sisteme geçilirken tamamlayıcı emeklilikle entegre edilip bir bütün olacak. Kıdem Tazminatı Fonu'yla beraber daha önce de gündeme gelen Kıdem Garanti Fonu kurulması seçeneği de değerlendirilecek. Bu fonların tamamen gelire endeksli olması öngörülürken, çalışanın hakkı bir gün dahi olsa Fon'a yatırılacak. Fonların yatırım alanlarını devlet belirleyecek. Bireysel hesaba işveren her ay prim yatıracak, devlet katkısı işvereni rahatlatacak.

KIDEMİ FON ÖDEYECEK

Ekonomi yönetiminin daha önce hazırladığı kıdem paketinde Kıdem Tazminatı Fonu ile beraber Kıdem Garanti Fonu olmak üzere iki ayak üzerine oturtulmuştu. Buna göre şirket iflas ettiğinde, battığında bu Garanti Fonu devreye girecek. Tek bir çalışan mağdur olmayacak, bir günlük de olsa kıdemi bu Fon'dan ödenecek. Fon ile çalışanlara gelir getiren bir yapı kurulacak.

Fon yönetiminde sosyal taraflar da dâhil edilecek. Devletin Kıdem Tazminatı Fonu'na 1, Garanti Fonu'na 0.50 puanlık destek sunması seçenekler arasında yer almıştı. Yeni dönemde de ikili fon konusunda tarafların görüşü alınacak.

BES'E ENTEGRE EDİLECEK

Kıdem tazminatı fonuna entegre edilecek olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışanın maaşından kesilen, işverenin katıldığı ve devlet destekli tamamlayıcı emekliliğe dönüşecek. Bütün kesintiler çalışanın hesabında birikecek, devlet kontrolünde değerlendirilecek.