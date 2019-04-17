Kıdemde 3 ayaklı mutabakat formülü

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatı çalışmalarında tüm tarafların mutabakatını dikkate alacaklarını ifade ederek, “Bu konunun işçi, işveren ve hükümet; üçlü bir ayağı var. Hepsinin mutabakatı ile çözüm üreteceğiz” dedi.

İşsizlikteki artışın da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na “istihdam sözü”nü hatırlatırken, “Çalışmaların sürdüğü” yanıtını aldı.

Erdoğan işsizliğin azaltılması konusunda her türlü çalışmayı yapacaklarını ve destek vereceklerini de söyledi. Erdoğan 3600 ek göstergenin de Meclis’in açılmasıyla birlikte ilk gündemlerden biri olacağını açıkladı.

Geniş heyetle...

Milliyet'ten Kıvanç EL'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabule, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri Cemil Ertem, Meltem Taylan Aydın ile Başdanışman Yiğit Bulut katıldı.

Heyetin 8-9 Nisan’da Brüksel’de katıldığı toplantı nedeniyle gerçekleşen ziyaretin gündemini AB sürecinin yanı sıra ağırlıklı olarak ekonomideki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili olarak da, “Üyelikten vazgeçmiş değiliz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AB’nin Türkiye’ye karşı samimiyeti önemli” dedi.

‘Çözüm için herkese görev düşüyor’

Toplantıda kıdem tazminatı, 3600 ek gösterge, işsizlik rakamları ve perakende yasası da ele alındı. Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Perakende Yasası’nın yeniden ele alınmasını istediği öğrenildi.



Erdoğan da “Bizim için fiyat istikrarı önemli. Talimat verdim. Vatandaşa pahalı satışı önleyeceğiz, çok şikayet geliyor. Bu konuda kararlıyız” karşılığını verdi. Ekonomide yaşanan gelişmelerin de ele alındığı toplantıda Erdoğan, “Sıkıntıları mutlaka halledeceğiz. Bundan sonraki süreçte hepimize görev düşüyor. Başta fiyat istikrarı olmak üzere ekonomideki tüm konuları beraber çözeceğiz” ifadesini kullandığı bildirildi.

Çözülmesi gerekiyor



Toplantıda heyet kıdem tazminatı tartışmalarını da gündeme getirdi. Erdoğan’ın da bu konuda “Ortada bir sorun var ve çözülmesi gerekiyor. Bizim amacımız hiç kimsenin mağdur edilmemesi. Bu konuda mutabakat esastır dedim yine aynısını söylüyorum. Çalışma Bakanımız ile oturup tüm boyutlarıyla değerlendirip, istişareyle karar vereceksiniz. Tüm tarafların mutabakatını dikkate alacağız. Bu işin üç ayağı var; işçi, işveren ve hükümet. Memurları ilgilendiren bir süreç yok. Üç ayağı da mutabakata varacak ve bu konuyu çözeceğiz, gündemden çıkaracağız” diye konuştu.

İşsizlik ele alındı

Toplantıda son işsizlik rakamları da değerlendirildi. Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun istihdam seferberliğiyle ilgili sözünü hatırlatarak, “Rifat beyin sözü vardı. Şimdi tam zamanı” dedi. Bunun üzerine toplantıya katılanlar “Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, elimizden geleni yapıyoruz” yanıtını verdiler. Erdoğan’ın da işsizliğin azaltılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediği bildirildi.

3600 Meclis’e geliyor

Seçimlerden önce gündeme gelen 3600 ek gösterge konusu da toplantıda gündeme getirildi. Katılımcılar 3600 ek göstergenin belli bir kesimi değil tüm çalışanları kapsaması gerektiğine ifade ederek taleplerini yinelediler. Erdoğan’ın da “Meclis çalışmaya başlar başlamaz ilk ele alınacak konulardan biri bu olacak. Bunların detayları Meclis’te konuşulur” yanıtı verdiği kaydedildi.