Kıdem tazminatında gelire endeksli fon

KIDEMDE gelire endeksli fon. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre kıdem tazminatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen 2 saatlik zirveye de damgasını vurdu. Başkan Erdoğan, mutabakatın esas olduğunu vurgulayarak hiç kimsenin mağdur edilmeyeceği bir sistem olacağı mesajını verdi.

Kıdem tazminatı 14 milyon sigortalı çalışanı ve binlerce işvereni doğrudan ilgilendirirken, hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geleceği toplantıda tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Tazminat planlanır hale gelirken, işverenin de maliyeti düşecek. Her ay bütün çalışanlar için belirli bir miktar prim ödeneceği için maliyet zamana yayılmış olacak.

Kıdem primini tahvil, döviz, hisse senedi, altın başta olmak üzere istediği yatırım araçlarında değerlendirme fırsatı sunulacak. Her çalışan adeta bir portföy yöneticisi gibi düşünecek. Emeklilik şirketleri sadece bir aracı rolü üstlenecek. Kıdem tazminatında Avusturya modelini ilk kez Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir gündeme getirdi. Avusturya modeli fonda toplanan paranın işçiye kesin geri dönüşü üzerine kurulu bir sistem. Sistemde biriken para Emeklilik Gözetim Merkezi'nde çalışan adına açılan hesapta nemalandırılıyor. Belli bir süre sonra çekme hakkı bulunuyor.