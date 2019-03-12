Kıdem tazminatında gelir vergisi iadesi nasıl alınır?

İŞÇİ ve işverenin karşılıklı olarak anlaşarak iş sözleşmesini feshettiği durumlarda alınan kıdem tazminatları için vergi iadesi alınabilmesinin yolu açıldı. İkale sözleşmesi adı verilen anlaşma yoluyla kıdem tazminatı alanlar, tazminat tutarlarından kesilen gelir vergisini geri alabilecek!

HANGİ TARİHTEN SONRA KIDEM TAZMİNATI ALANLAR İADEYE HAK KAZANACAK?

Geçmişte alınan kıdem tazminatlarından vergi iadesi alınabilmesi için kritik tarih 27 Mart 2013. Uygulama, bu tarihten sonra alınan kıdem tazminatları için geçerli olacak. Çalışanlardan kesilen gelir vergisi başvurular üzerine hak sahiplerine iade edilecek.

İADE TUTARI NASIL HESAPLANACAK?

Çalışanlardan kesilen Gelir Vergisi oranı, yüzde 15-35 arasında değişiyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki miktar ve vergi dilimi yükseldikçe alınacak vergi iadesi de artacak.İade edilecek vergi tutarı da bu vergi oranlarına göre hesaplanacak.

KİMLER İADE ALABİLECEK?

Vergi iadesi alabilmek için verginin kesildiği tarihten sonra en fazla 5 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. Daha önce dava açmamış olanlar 2019 yılı itibariyle en erken 2014'e kadar olan dönem için iade alabilecekler. İade alabilmek için hak sahiplerinin başvuru yapması ve varsa açmış oldukları davalardan vazgeçmeleri ya da yeni dava açmayacak olmaları gerekiyor.

VERGİ İADESİNDE LİMİT OLACAK MI?

Vergi iadesi için bir limit olacak. Kıdem tazminatının ödendiği tarihteki kıdem tazminatı tavanını aşmayan tazminat tutarları için kesilen vergiler iade edilecek. Tavanı aşan tutar için iade yapılmayacak. Örneğin; 1 Ocak-30 Haziran 2017’de tavan 4.426.16 lira, 1 Temmuz-31 Aralık 4.732.48 lira, 1 Ocak-30 Haziran 2018’de tavan 5.001.76 lira, 1 Temmuz-31 Aralık 2018’de 5.434.42 liraydı. Örneğin, 2017’nin Ocak-Haziran döneminde 10 yıllık hizmeti olup, 50 bin lira tazminat alan bir çalışan için 44.261 lira (10x4.426.16 kıdem tazminatı tavanı) tutar üzerinden kesilen vergi iade edilecek. Tavanı aşan kısmı için vergi iadesi alınamayacak.

İADE İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

Vergi iadesi için mahkemeye gitmeye gerek yok, ilgili vergi dairesine başvurmak yeterli.

NE KADAR VERGİ İADESİ ALACAKSINIZ?

Vergi iadesini hesaplarken, işveren ile anlaşarak kıdem tazminatını aldığınız dönemdeki kıdem tazminatı tavan miktarı ve yine tazminatınızı aldığınız dönemdeki gelir vergisi oranına dikkat etmelisiniz. Ücretlerden kesilen vergi oranları yüzde 15 ila 35 arasında değişiyor. Tazminatınızdan ne kadar vergi kesildiğini işyerinden öğrenebilirsiniz. Tazminattaki miktar ve kesilen vergi diliminin yüksekliğine göre alınacak vergi iadesi de artacak.